Crisis en el atletismo varonil de Jamaica en pruebas de velocidad tras el retiro de Usain Bolt

Los cambios generacionales son fundamentales en los deportes, sin ellos será difícil tener una continuidad y eso lo está aprendiendo de la peor manera Jamaica, pues después de dominar por mucho tiempo las pruebas de velocidad en atletismo, hoy están padeciendo las de Caín.

Peeeeeeeeeero, no todo el atletismo de Jamaica, porque las mujeres siguen avasallando en cada competencia y no parece que las cosas cambiarán para ellas en un futuro inmediato. Cosa que no sucede con los hombres, quienes simplemente están cayendo en un vacío.



Estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han sido la confirmación de una crisis de Jamaica, que deja en evidencia que el cambio generacional no llegó para ellos en el atletismo y están sufriendo los malos resultados o no a los que tenían acostumbrados a los aficionados.

Es difícil suplir a Usain Bolt -realmente nadie podrá hacerlo-, pero no se vislumbra alguna figura jamaicana que tome su lugar o se quiera hacer con el trono que dejó vacío, en Tokio 2020 quedó demostrado que no trabajaron correctamente con la preparación de la siguiente estrella.

Crisis de Jamaica en Juegos Olímpicos

Vamos a centrarnos en las pruebas de velocidad planas, las que son con vallas las dejaremos de lado en esta ocasión y a lo que nos truje chencha. El dominio tan poderoso que tuvo Usain Bolt durante su etapa como corredor olímpico comprende (ganando medallas) de Beijing 2008 a Río 2016.

8 años en los que Usain Bolt se encargó de destrozar todos los récords habidos y por haber, incluidos los que él mimo establecía, pero a la par de su éxito, ningún otro corredor joven alzaba la mano en Jamaica para ser su sucesor y lo está resintiendo en Tokio 2020 (no por nada Italia ganó el oro en 100 metros planos y aquí está la nota)

Rendimiento en Juegos Olímpicos

Sydney 2000 fueron los primeros Juegos Olímpicos del nuevo milenio y Jamaica tuvo sus victorias en los podios, ganó el bronce en los 400 metros planos y fue presea de plata en los relevos 4 por 400 metros, un par de medallas sumaron en las pruebas de velocidad.

Atenas 2004 fue uno de los puntos más bajos en la historia del atletismo de Jamaica, pues no se llevó ninguna medalla ni una a casa en las pruebas de velocidad, peeeeeeeeeero ya estaba compitiendo un joven Usain Bolt en aquella justa olímpica.

La explosión llegó en Beijing 2008, medallas doradas en los 100, 200 y relevos 4 por 100 metros, en su mayoría gracias a Usain Bolt, marcando el inicio del dominio jamaicano en Juegos Olímpicos.

Londres 2012 no sería diferente, Bolt repitió dorada en los 100 y 200 metros planos, pero otros corredores jamaicanos se sumaron al podio. En los 100 metros, Jamaica se llevó oro y plata, mientras que en los 200 metros hicieron el 1, 2 y 3. Además, fueron presea de oro en los relevos 4 por 100.

Río 2016 sería el último gran año para Jamaica en las pruebas de velocidad, Usain Bolt volvió a ganar el oro en los 110, 200 y relevos 4 por 100 metros, pero sumaron una plata en los relevos 4 por 400 metros.

Desafortunadamente, las cosas en Tokio 2020 son una pesadilla, pues al igual que en Atenas 2004, no consiguieron ninguna medalla en pruebas de velocidad y a diferencia de aquella justa, ninguno de los corredores ha dado un paso al frente para tomar la batuta que dejó Usain Bolt en el atletismo de Jamaica.