Lo que necesitas saber: Cristiano Ronaldo tiene contrato con el Al Nassr hasta el 2027.

Donald Trump es el fan número 1 de Cristiano Ronaldo. No solo estuvo más que contento durante su encuentro en la Casa Blanca en noviembre del 2025, ahora hasta le mandó un mensaje en TikTok para pedirle, casi rogarle, que deje Arabia Saudita y vaya a Estados Unidos.

¿Será que veremos a CR7 en la MLS? Hace unas semanas, luego de su ‘huelga’ por el fichaje de Karim Benzema, se dijo que el portugués andaba analizando la posibilidad de salir del Al Nassr y buscar equipo en la MLS.

Captura de pantalla

Donald Trump le manda mensaje a Cristiano Ronaldo

Ahora que se solucionó el problema entre TikTok y el Gobierno de Estados Unidos, Donald Trump aprovechó para mandarle un mensaje muy directo a Cristiano Ronaldo. Le pidió que deje Arabia y se mude a su país.

“Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos. Te necesitamos en Estados Unidos, apúrate. Te necesitamos rápido“. Dijo Donald Trump en un video de menos de 30 segundos en Tiktok.

No sabemos exactamente a qué se refiere el mensaje de Trump. Puede tratarse de un posible fichaje de Cristiano con la MLS. Una ‘alianza’ de cara al Mundial 2026, en que Estados Unidos también es anfitrión. O será que también lo quiere como miembro de su dichosa ‘Junta por la paz’, así como Gianni Infantino.

Lo que sí sabemos es que el ‘Comandante’ tiene contrato con el Al Nassr hasta el 2027. Y en caso de que quiera dejar el club, debe pagar una cláusula de rescisión de 50 millones de euros.

Será cuestión de tiempo para saber qué hay detrás de aquel mensaje. Pero se imaginan volver a tener juntos a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la misma liga… o en el mismo equipo.