¿Ya vieron el pleito que se traen Cristiano Ronaldo y la Liga de Arabia por Karim Benzema? El francés se convirtió en el nuevo jugador del Al-Hilal tras hacer oficial su salida del Al Ittihad.

Hasta ahí, todo parecía ir bien en tierras árabes. El problema estalló cuando CR7 comenzó a negarse a entrenar o jugar con el Al Nassr, por culpa de ese fichaje. El portugués siente que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF, por sus siglas en inglés), benefició directamente al Al-Hilal para quedarse con Benzema por encima del resto de los equipos.

Aunque ojo, Cristiano no pelea por ver quien fichaba o no, a Karim, su molestia viene del dinero que soltaron para conseguirlo, dinero que, según él, a su equipo no le han dado para reforzarse.

La huelga de Cristiano Ronaldo en Arabia

Para entender el problema, primero tenemos que dejar en claro que el dichoso PIF es el dueño mayoritario del Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad y Al Ahli. De ahí viene la relación entre el fichaje de Benzema y la molestia de Cristiano.

Y aunque, en teoría los cuatro operan de forma ‘independiente’, sus recursos salen de la misma bolsa. Eso es lo que pelea CR7, que para evitar que Karim abandonara Arabia, el PIF decidió autorizar más presupuesto al Al Hilal.

Dicha decisión causó la molestia del portugués, quien se ha negado a jugar con su equipo desde que anunció el fichaje del francés. Primero los medios árabes aseguraron que su ausencia se trataba de un tema de descanso. Sin embargo, esa versión fue desmentida y se confirmó que Cristiano levantó una especie de ‘huelga’.

Hasta ahora, Ronaldo se ha perdido dos partidos con el Al Nassr: Contra el Al Riyadh del 2 de febrero y contra el Al Hilal del 6 de febrero.

¿Cristiano Ronaldo podría salir del Al Nassr?

Si quisiera, Cristiano Ronaldo sí puede salir del Al Nassr. Aunque tiene contrato con el club hasta el 2027, solo debe pagar una clausura de rescisión de 50 millones de euros para quedar libre.

Algo que claramente quieren evitar en Arabia, por lo que se dice que están tratando de hacer todo para convencerlo.

Y es que aunque, Cristiano es la máxima estrella de la liga, su equipo no es el más ganador. Al contrario, se encuentra bajo la sombra del Al Hilal, sí, el club de Benzema.

Cristiano Ronaldo busca llegar a 1,000 goles / Foto: @AlNassrFC_EN

Saudí Pro League le responde a Cristiano

La Saudí Pro League ya le advirtió a Cristiano Ronaldo que nadie está por encima de la Liga, ni siquiera una estrella de su talla. Y aunque ha contribuido para su crecimiento, no puede tomar decisiones más allá de su club.

“Cristiano ha estado plenamente comprometido con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier jugador de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club“.

En pocas palabras, que por más presión que ejerza, no va a cambiar la Liga ni la manera en que manejan sus millones.

Aunque entre tanto estire y afloje, en una de esas Cristiano se escapa a la MLS. Se dice que el LA Galaxy y el Inter de Miami, sí el de Messi, le andan haciendo ojitos.