Lo que necesitas saber: Portugal todavía puede jugar 4 o 6 partidos más de eliminatorias para el Mundial, por lo que CR7 tiene varias oportunidades para superar al Pescadito Ruiz

Cristiano Ronaldo ya tiene otro récord en la bolsa, pues ya es el máximo goleador en la historia de las eliminatorias para un Mundial, empatado en la cima con el Pescadito Ruiz. La gran diferencia es que el Comandante todavía no se retira y le faltan más partidos de eliminatorias.

Pasa que CR7 llegó al duelo contra Hungría a un gol de distancia de la marca del guatemalteco Carlos Ruiz. El Pescadito marcó 39 goles en eliminatorias mundialistas y Cristiano empezó el encuentro ante Hungría con 38.

Y como a Ronaldo no le pueden decir que hay un récord a la vista porque se va con todo sobre él, no dudó en cobrar el penal marcado en la segunda parte para empatar la marca de Ruiz. Ambos se quedan con 39 goles, aunque cabe mencionar que el Pescadito los anotó en 47 partidos, y Cristiano Ronaldo necesitó de 49 encuentros.

Pero como decíamos, tarde o temprano Cristiano Ronaldo será el máximo goleador de las eliminatorias en solitario. Portugal todavía jugará al menos cuatro partidos de eliminatorias para el Mundial 2026, y en una de esas son seis encuentros si se ven en la necesidad de jugar repechaje. ¡El récord será de CR7!

Messi se despedirá de las eliminatorias en el tercer lugar

Al hablar de goles y récords de Cristiano Ronaldo, es inevitable preguntarse: ¿Y Messi? El argentino ya dejó claro que las eliminatorias para el Mundial 2026 son las últimas para él, y se quedó en tercer lugar de la tabla histórica con 36 goles tras su doblete ante Venezuela.

Messi juega su último partido de eliminatorias contra Ecuador este mismo 9 de septiembre, con la misión de anotar 3 goles para empatar a Cristiano Ronaldo y al Pescadito Ruz, y tendría que anotar un póker para superarlos.

Luce complicado, pero siendo Messi, no dudemos que podrá hacerlo. Y si lo hace, por acá seremos los primeros en felicitarlo.

Al momento, la tabla histórica queda así:

1.- Carlos “El Pescadito” Ruiz – 39 goles

1.- Cristiano Ronaldo – 39 goles

3.- Lionel Messi – 36 goles

4.- Ali Daei – 35 goles

5.- Robert Lewandowski – 32 goles

¿Y cuándo vuelve a jugar Cristiano Ronaldo para superar el récord?

Para ver a Cristiano Ronaldo anotar el histórico gol 40 en eliminatorias, habrá que esperar al 11 de octubre, cuando Portugal reciba la visita de Irlanda, En caso de que no anote ese día, lo volverá a intentar el 14 de octubre, también en casa contra Armenia.