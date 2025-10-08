Lo que necesitas saber: Un billonario o multimillonario es aquella persona que logra una fortuna superior a los mil millones de dólares o alguna otra divisa

Cristiano Ronaldo acaba de romper otra barrera tal como a él le gusta. Su nombre acaba de pasar a la historia como el primer futbolista multimillonario o billonario del mundo (¡AAAAAAJA!).

Así lo revela el más reciente reporte de Bloomberg, donde enlista a las personas que entran en esa categoría por el billetote que cargan en la cartera, y CR7 se metió finalmente en ella.

Foto – X:@Cristiano

Cristiano Ronaldo ya es billonario y es el primer futbolista en lograrlo

“Durante más de dos décadas en algunos de los clubes más importantes de Europa, como Manchester United y Juventus, el portugués de 40 años no ha dudado en capitalizar su estrellato con lucrativos trabajos paralelos para marcas. Pero es ahora, en el ocaso de su carrera, que se ha catapultado a la cima de los deportistas más ricos, firmando una nueva extensión de contrato con el Al-Nassr, valorada en más de 400 millones de dólares”, señala Bloomberg.

Y es que de acuerdo con sus estimaciones, el patrimonio de Cristiano Ronaldo llegó a los 1,400 millones de dólares, con lo que es el primer futbolista en alcanzar el estatus de multimillonario o billonario.

El factor principal de ello es que su contrato con Al-Nassr está libre de impuestos, además de invertir en la industria inmobiliaria, hotelera y gimnasios. Ah claro, imposible no mencionar que tras su nuevo contrato, algunos reportes señalan que adquirió con éste una participación del 15% del club saudí.

CR7 renueva contrato con su equipo actual // X:@Cristiano

No, ningún otro jugador había logrado el estatus de multimillonario, ni siquiera Messi. De hecho comparan que sus salarios fueron muy similares hasta 2023, pero entonces vino el traspaso del portugués a Arabia Saudita y ahí cambiaron las cosas.

Messi lo podría alcanzar… cuando se retire

Aunque eso sí, Lionel Messi podría competirle en fortuna una vez que deje el futbol, ya que se espera que también adquiera acciones del Inter Miami una vez que deje de ser futbolista profesional. Y para el argentino no parece faltar tanto como sí para Cristiano Ronaldo.

“La gente, especialmente mi familia, dice: ‘Es hora de que te detengas. Ya lo lograste todo. ¿Para qué quieres marcar 1000 goles?”, dijo CR7 sobre la posibilidad de su retiro, el cual descartó en el corto plazo: “Pero no lo creo. Creo que sigo haciendo cosas buenas, estoy ayudando a mi club y a la selección, ¿por qué no seguir así?”.