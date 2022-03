La tajante respuesta de Cristiano Ronaldo sobre la posibilidad de retirarse: “Quien decide soy yo”

El futbol nos regala ídolos, que se encargan de conseguir las hazañas que parecen imposibles. Uno de ellos es Cristiano Ronaldo, que a los 37 años ha destrozado todos los récords posibles. Su edad provoca que el retiro aparezca en el radar y aunque no necesariamente para él, sí abre la puerta a las dudas.

Han pasado pocos días desde que Lionel Messi declaró que pensará muchas cosas después de Qatar 2022 y nos puso a pensar en su retiro. Pero no fuimos los únicos, así que Cristiano fue cuestionado sobre este tema en las horas previas al partido contra Macedonia rumbo al Mundial.

“Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego“, respondió.

Al tratarse de una de las máximas figuras en la historia del futbol, el futuro de Cristiano Ronaldo siempre está bajo los reflectores. Prueba de ello es que esta no es la primera vez que recibe preguntas sobre lo que sucederá próximamente con su carrera profesional. En febrero de 2022 habló con DAZN y aseguró que sin tener una fecha exacta, ya había calculado su permanencia en las canchas.

“Sé que no faltan muchos años para que deje de jugar, espero que cuatro o cinco más, pero espero seguir ganando cosas. Hay que cuidarse, seguir trabajando, seguir con la ilusión de que todavía puedo dar más y sigo estando bien, que es un punto muy importante“, dijo en aquel entonces.

¿Cómo ve Cristiano Ronaldo a Macedonia antes del partido por el boleto a Qatar?

A pesar de que Portugal llega como amplio favorito para clasificar a Qatar 2022, Cristiano Ronaldo no considera que Macedonia sea un flan. Su ahora rival ya dejó en el camino a Italia, por lo que si bien es cierto que hay confianza entre los portugueses, el histórico apela al apoyo de su gente para lograr el resultado.

“Si estuvieran como estuvieron el jueves, vamos a ganar el juego. Si Portugal tuviera su mejor nivel, gana a cualquier equipo del mundo. Macedonia es la que nos toca y un equipo muy organizado. Vamos a ganar porque queremos mucho estar en el Mundial y es el juego de nuestras vidas también“, sentenció CR7.