Lo que necesitas saber: Cristiano Ronaldo hizo 11 goles en seis Mundiales

Fue en el Mundial del 2026, en los Dieciseisavos de Final, una instancia que la FIFA se inventó para atraer más selecciones -y más mercado– a un Mundial. Portugal le ganó a Croacia 2-1 con un gol de Gonçalo Ramos a los 94 minutos. Previamente, Cristiano Ronaldo había empatado el juego al minuto 68, de penal.

Ese fue el último gol que hizo Cristina Ronaldo en Mundiales, con el cual cerró su telón goleador, el cual abrió muy joven, 20 años atrás, en Alemania 2006, con 21 años de edad y una historia de amor que apenas vivía su tercera temporada en Manchester United.

Cristiano Ronaldo

Cristiano, un fenómeno que se construyó un físico nuevo

Cristiano Ronaldo era la nueva estrella de Portugal en ese entonces, y le faltaba mucho por conquistar, entre ellos su apodo, CR7. Por aquel tiempo jugaba con el número 17 porque el 7 tenía dueño, era el número de Luis Figo y su físico no era el mismo del que hemos visto a sus 41 años.

Cristiano Ronaldo en su primer Mundial / Mexsport

Cristiano Ronaldo en su último Mundial / Mexsport

“El genio nace y el fenómeno se va construyendo. Cristiano hasta se hizo un cuerpo nuevo, tiene mucho mérito lo que ha hecho, y le ha quitado varios Balones de Oro al genio”, indicó alguna vez Jorge Valdano, sobre la evolución física de Cristiano a quien considera un roble.

El 17 de junio de 2006, en la ciudad alemana de Frankfurt, marcó su primer gol en un Mundial, ante Irán, de penal, a 10 minutos del final y su selección ganó 2-0. Como ese gol llegaron tres más, desde el punto de fusilamiento, pero en total marcó 11 goles en Copas del Mundo.

De hecho nos acostumbró a celebrar al menos un gol en cada Mundial y es el único jugador que ha marcado en seis Copas del Mundo consecutivas.

El último gol de Cristiano Ronaldo en un Mundial

El 6 de julio de 2026, Cristiano Ronaldo disputó su último partido en un Mundial. Portugal perdió 1-0 con España y el 7 tuvo una opción de marcar con una especie de chilena, pero su remate no salió con tanta fuerza y el arquero español, Unai Simón se lució con un vuelo para atrapar un balón dócil.

Previamente Unai Simón había mandado un mensaje sobre el lusitano. “El Cristiano que tenemos hoy en día en el Mundial no es el mismo que el de hace seis o siete años en el Real Madrid”. El Cristiano de ahora juega en Arabia. Hace nueve años que dejó de ganar Balones de Oro (el último fue en 2017, aún como jugador del Real Madrid).

Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 / Mexsport

No fue la única crítica que recibió ‘El Comandante’ en esta Copa del Mundo. “A su edad, ya no puede esforzarse como antes”, lanzó el jugador de Congo Ngal’ayel Mukau, “pero le tengo un enorme respeto”.

Congo empató aquel juego 1-1 y al juego siguiente, contra Uzbekistán, se destapó con dos goles que callaron las críticas. Después empató 0-0 con Colombia y el 2 de julio llegó su último gol, ante Croacia.

El imponente artillero de penales se encontró con Dominik Livaković, de 31 años, un arquero de 1.87 metros a quien evitó mirar en todo momento.

El silbante noruego, Espen Eskas, tres años más joven que CR7, sonó su silbato y el 7, parado sobre la linea del área grande, inhaló, exhaló y comenzó una carrera de tres pasos. Realizó una pausa para ver por primera vez a Livaković, eligió el lugar de su disparo, golpeó el balón con fuerza y éste agitó las redes.

Cristiano salió corriendo eufórico hacia el tiro de esquina, saltó y en el aire dio media vuelta antes de extender los brazos. Fue la última vez que un estadio mundialista gritó “Siuuuu” y no lo sabíamos.

La historia mundialista de Cristiano Ronaldo, ha terminado.