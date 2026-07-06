Lo que necesitas saber: Celeste Josefina Amarilla Goitia es senadora de Paraguay desde el 2023, representa al Partido Liberal Radical Auténtico.

Mientras unos están funando a Donald Trump, la FIFA y Estados Unidos por la tarjeta roja anulada contra Folarin Balogun, en Francia andan cancelando a la senadora paraguaya Celeste Amarilla por insultar a Kylian Mbappé.

Celeste le dijo de todo a Mbappé; no solo lo criticó por su ascendencia camerunesa, también aseguró que el francés no sabía leer ni escribir y más insultos racistas.

La senadora hasta ‘alentó’ a Orlando Gill, portero de Paraguay, a mostrarle el dedo medio a Kylian, que ella lo hace todo el tiempo en el Senado y ‘no pasa nada’, con eso nos queda claro que lo suyo, lo suyo no es la educación.

Acá les dejamos las respuestas de Mbappé y hasta del Gobierno de Paraguay, que dejó sola a su ‘flamante’ senadora.

Captura de pantalla

¿Pero por qué empezó el problema? Bueno, a Celeste Amarilla no le gustó nada que Mbappé le negara el saludo a Gill después del partido entre Francia vs Paraguay de los octavos de final. Ese fue el motivo para irse contra él con gran cantidad de insultos racistas, que nada tienen que ver con el futbol. Y eso que ella ‘no es fanática’.

Los insultos Celeste Amarilla contra Mbappé

Celeste Josefina Amarilla Goitia, senadora de Paraguay desde el 2023, representa al Partido Liberal Radical Auténtico, insultó a Kylian Mbappé con un par de mensajes en su cuenta personal de X (antes twitter) por su actitud con el portero Orlando Gil.

Acá les dejamos las capturas, por si a la senadora se le ocurre borrarlos. En uno de ellos lo llama ‘Camerunés colonizado, fingiendo ser francés, resentido, feo’ y le ‘reclamó’ a la Selección de Paraguay por no darle una bofetada.

Sí, una senadora fomentando la violencia en el deporte.

Pero Celeste no se detuvo ahí, también aseguró que lo más ‘instruido que escuchó (Mbappé de pequeño) eran chimpancés’

Captura de pantalla @CelesteSenadora vía X

La respuesta de Mbappé a los insultos de la senadora paraguaya

Los insultos de Celeste Amarilla llegaron hasta los oídos de Kylian Mbappé, quien no dudo en responderle. Le dijo que era una ‘mujer despreciable e indigna de su cargo’ y que con sus insultos lo único que hizo fue enterrar la buena participación de la Selección Paraguaya en el Mundial 2026.

“Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición“.

“Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”.

“Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”.

Federación Francesa cuestiona a la senadora

La Federación Francesa de Futbol también salió en defensa de Kylian Mbappé y aseguró que este tipo de ‘discursos’ son insostenibles en Francia y en cualquier parte del mundo.

“Los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla dirigidos a Kylian Mbappé son totalmente aberrantes e inaceptables. ¿Cómo se puede sostener un discurso de este tipo? Estos comentarios son delictivos y condenables. Deben ser perseguidos aquí como en cualquier otro lugar.“

Gobierno de Paraguay deja sola a Celeste Amarilla

El Gobierno de Paraguay tuvo que salir a dar una postura y dejó sola a Celeste Amarilla con sus insultos racistas. Dijeron que no representan al pueblo paraguayo y que ella es la única responsable de sus ‘ideas’.

“Las manifestaciones de Celeste Amarillo corresponden exclusivamente al ejercicio de su responsabilidad individual como integrante del Poder Legislativo y de ninguna manera representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo“.

Comunicado de la @mreparaguay vía

Hasta ahora, Celeste Amarilla no ha salido a ofrecer una disculpa, solo se ha limitado a compartir fotos sobre su trabajo como senadora.