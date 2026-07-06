Lo que necesitas saber: Cristiano Ronaldo jugó seis Copas del Mundo con Portugal.

España no solo eliminó a Portugal del Mundial 2026, también terminó con el sueño de Cristiano Ronaldo de ser campeón del mundo ¿Peor aún? Es momento de despedirnos del ‘Comandante’, después de seis Copas del Mundo, llegó su último partido.

Esas estrellas que dominaron el futbol durante muchos años comienzan a dar sus últimos destellos en la cancha. Ya nos despedimos de Luka Modric y ahora es turno de decirle adiós a Cristiano.

España ya espera rival en los cuartos de final

El rival de España en los cuartos de final saldrá del ganador de la llave entre Estados Unidos vs Bélgica. Aunque ojo, en una de esas Donald Trump le llama a Gianni Infantino para hacer que su Selección avance de forma automática, ya vimos que puede hacerlo.

España vs Estados Unidos o Bélgica el viernes 10 de julio a las 13:00 hrs en Los Ángeles.

Fotografía @SEFutbol vía X

Mikel Merino acabó con Portugal y Cristiano Ronaldo

Justo cuando parecía que el juego entre Portugal y Cristiano Ronaldo se alargaría hasta tiempo extras, apareció Mikel Merino, quien entró de cambio al minuto 85 por Dani Olmo.

Solo le tomó seis minutos a Merino marcar el gol de la victoria para España y con el que sentenció la eliminación de Portugal y la despedida de CR7. Cristiano se va como el único jugador en marcar gol en seis mundiales diferentes, el máximo goleador de Portugal en Mundiales con 11 tantos.

España logró superar los octavos de final por primera vez desde Sudáfrica 2010. En Brasil 2014 fue eliminada en fase de grupos, mientras que en Rusia 2018 y Qatar 2022 cayeron en octavos. Veremos si los jugadores de Luis de la Fuente están listos para repetir la hazaña del 2010.