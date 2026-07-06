Lo que necesitas saber: Folarin Balogun tiene 25 años y juega en Francia para el AS Mónaco

La FIFA está metida en un problemón por el caso de Folarin Balogun, jugador de Estados Unidos que fue expulsado en el partido de los Dieciseisavos de Final, contra Bosnia. El futbolista del Mónaco fue expulsado tras una fuerte entrada que fue revisada en el VAR, por lo cual debería quedar suspendido para el juego de este lunes 6 de julio, contra Bélgica.

Sin embargo, la FIFA le perdonó la expulsión y estableció que el futbolista infractor sí puede jugar contra Bélgica gracias a la implementación de una especie de experimento de un año, en el cual se suspende la tarjeta roja, pero si vuelve a ser expulsado durante 12 meses ahora sí debe pagar ese juego y la suspensión del partido contra Bosnia.

La decisión polémica que beneficia a Estados Unidos

UEFA y diversas federaciones de la UEFA ha dado el grito en el cielo ante esta decisión que beneficia a la Selección de Estados Unidos, pero sobre todo porque hay una intervención del presidente estadounidense Donald Trump en este caso.

Por lo general una expulsión injusta es apelada por la federación en turno, en esta caso debería ser la estadounidense, sin embargo, el que interviene aquí es directamente el presidente de Estados Unidos.

Foto: @Acyn

Por esta situación, se dice y se cuenta que diversos miembros de la junta directiva de la FIFA piden la renuncia de Infantino y además preparan acciones legales contra el dirigente.

Así se desarrolla el caso Folarin Balogun

Por acá te damos contexto de este caso, así como la evolución del mismo

El sábado 5 de julio, el Comité Disciplinario de la FIFA suspendió el castigo del futbolista estadounidense. O sea que anunció que Folarin Balogun podría jugar contra Bélgica el 6 de julio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino para que la tarjeta roja fuera retirada y él lo aceptó. “Yo fui quien los convenció de hacerlo”.

Gianni Infantino aceptó esa llamada con Tump, pero aseguró que la comunicación no tuvo nada que ver con la decisión que beneficia a Folarin Balogun y a la Selección de Estados Unidos. Se lavó las manos diciendo que la decisión fue del Comité Disciplinario, un organismo autónomo.

Gianni Infantino y Donald Trump / Mexsport

Joseph Blatter, ex presidente de la FIFA, acusado de corrupción, criticó fuerte el caso de Folarin Balogun.

“Las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas. Se anulan por reglas, evidencia y organismos independientes. Si un presidente de EE.UU. interviene con el presidente de la FIFA —y un jugador es repentinamente absuelto antes de un partido de eliminación directa en la Copa del Mundo—, la pregunta es inevitable: ¿Hacia dónde vas, FIFA?

El futbol nunca debe convertirse en un patio de recreo para el poder político”.

Bélgica apeló la decisión, pero el tanto el Comité Disciplinario como la FIFA los mandó a volar sin dar explicaciones.

La Federación Belga indicó que de todos modos impugnará la elegibilidad del jugador después del partido en caso de que el futbolista estadounidense apareciera en la lista de jugadores elegibles. O sea que podrían reclamar una alineación indebida.

UEFA reportó la forma en la que se viola el reglamento y “esta decisión sienta un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares requerirán ahora un trato igualitario, en detrimento de la competición”.

“Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión sin precedentes, incomprensible e injustificable”

La federación inglesa, así como un diputado, piden a la FIFA que se le retire la tarjeta roja a Jarrel Quansa, expulsado en el partido contra México



Jurgen Klopp levanta la voz contra la FIFA de Gianni Infantino:

Este es nuestro deporte, no el de ellos. Si Donald Trump y Gianni Infantino realmente resolvieron esto entre ellos, es una locura; pone todo en duda

Folarin Balogun va de titular contra Bélgica