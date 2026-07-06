Lo que necesitas saber: De acuerdo con las autoridades, la víctima se encontraba en el Fan Fest del Zócalo cuando se sintió mal y acudió a un hospital donde sufrió un infarto y perdió la vida.

Con la derrota de México ante Inglaterra, nuestro país terminó su participación en el Mundial 2026 y con ello los festejos en la CDMX, que inicialmente dejaron cuatro personas fallecidas. Sin embargo, las autoridades actualizaron el saldo a cinco víctimas.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

Aumenta a 5 los fallecidos durante festejos del Mundial en CDMX

Lo dicho. Después de que terminara la participación de México en el Mundial, las autoridades actualizaron el saldo a 5 personas fallecidas durante los festejos en CDMX.

Fue la titular de la Secretaría de Salud de la CDMX, Nadine Gasman Zylbermann, quien informó sobre la víctima que falleció el día de la inauguración en el Fan Fest del Zócalo —y hasta ahora deciden hacerlo público—.

“No se había incluido porque estaba en discusión si era parte, pero ahora se incluyó. Los otros cuatro los han conocido. Fue del primer partido, un paciente que murió en un hospital“, declaró en conferencia.

De acuerdo con la versión oficial, la persona se encontraba disfrutando de las actividades de la FIFA en el Zócalo capitalino cuando se sintió mal, se fue caminando al hospital y, una vez ahí, tuvo un infarto que le arrebató la vida.

¿Por qué anunciarlo hasta ahora?

Seguramente te estás preguntando lo mismo que nosotros y es saber el motivo por el cuál se esperaron hasta que terminó la participación de México en el Mundial para anunciar este fallecimiento.

Bueno, pues de acuerdo con las autoridades, esta persona no se había incluido en el saldo debido a que el infarto le pudo haber pasado en cualquier lugar… pero decidieron hacerlo “por el contexto”.