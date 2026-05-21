Lo que necesitas saber:
Noruega se ubica en el Grupo I junto a Francia, Senegal e Irak
Noruega ya presentó la lista final de los 26 jugadores que irán al Mundial 2026 y, claramente no podía faltar Erling Haaland, quien podrá jugar su primera Copa del Mundo, junto a Alexander Sørloth, Martin Ødegaard y más figuras nórdicas.
Esta será apenas la cuarta participación de los ‘Vikingos Rojos’ en un Mundial. Antes del 2026, lograron clasificar a Francia 1938, cuando llegaron a octavos de final; después, en Estados Unidos 1994, se fueron eliminados en la primera ronda y, por último, en Francia 1998, llegaron hasta los octavos de final.
Convocatoria de Noruega para el Mundial 2026
|N°
|Jugadores
|Club
|1
|Ørjan Håskjold Nyland
|Sevilla
|2
|Egil Selvik
|Watford
|3
|Sander Tangvik
|Hamburgo
|4
|Kristoffer Vassbakk Ajer
|Brentford
|5
|Fredrik Bjørkan
|Bodø/Glimt
|6
|Henrik Falchener
|Viking FK
|7
|Sondre Langås
|Derby County
|8
|Torbjørn Heggem
|Bolonia
|9
|Marcus Holmgren Pedersen
|Torino
|10
|Julian Ryerson
|Borussia Dortmund
|11
|David Møller Wolfe
|Wolverhampton
|12
|Leo Østigård
|Génova
|13
|Thelonious Aasgaard
|Rangers
|14
|Fredrik Aursnes
|Benfica
|15
|Patrick Berg
|Bodø/Glimt
|16
|Sander Berge
|Fulham
|17
|Oscar Bobb
|Fulham
|18
|Jens Petter Hauge
|Bodø/Glimt
|19
|Antonio Nusa
|Leipzig
|20
|Andreas Schjelderup
|Benfica
|21
|Morten Thorsby
|Cremonese
|22
|Kristian Thorstvedt
|Sassuolo
|23
|Martin Ødegaard
|Arsenal
|24
|Erling Haaland
|Manchester City
|25
|Jørgen Strand Larsen
|Crystal Palace
|26
|Alexander Sørloth
|Atlético de Madrid
Grupo de Noruega en el Mundial 2026
Noruega se ubica en el Grupo I junto a Francia, Senegal e Irak. Debutará en el Mundial 2026 contra Irak el 16 de junio en Massachusetts, después le tocará medirse a Senegal el 22 de junio en Nueva Jersey. Y cerrará la Fase de Grupos contra Francia el 26 de junio.
- Irak vs Noruega:
16 de junio, 16:00 hrs, Massachusetts
- Noruega vs Senegal:
22 de junio, 18:00 hrs, Nueva Jersey
- Noruega vs Francia:
26 de junio, 13:00 hrs, Massachusetts