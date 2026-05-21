Lo que necesitas saber:

Noruega se ubica en el Grupo I junto a Francia, Senegal e Irak

Noruega ya presentó la lista final de los 26 jugadores que irán al Mundial 2026 y, claramente no podía faltar Erling Haaland, quien podrá jugar su primera Copa del Mundo, junto a Alexander Sørloth, Martin Ødegaard y más figuras nórdicas.

Esta será apenas la cuarta participación de los ‘Vikingos Rojos’ en un Mundial. Antes del 2026, lograron clasificar a Francia 1938, cuando llegaron a octavos de final; después, en Estados Unidos 1994, se fueron eliminados en la primera ronda y, por último, en Francia 1998, llegaron hasta los octavos de final.

Erling Haaland
Fotografía @nff_nationalslag vía X

Convocatoria de Noruega para el Mundial 2026

JugadoresClub
1Ørjan Håskjold NylandSevilla
2Egil SelvikWatford
3Sander TangvikHamburgo
4Kristoffer Vassbakk AjerBrentford
5Fredrik BjørkanBodø/Glimt
6Henrik FalchenerViking FK
7Sondre LangåsDerby County
8Torbjørn HeggemBolonia
9Marcus Holmgren PedersenTorino
10Julian RyersonBorussia Dortmund
11David Møller WolfeWolverhampton
12Leo ØstigårdGénova
13Thelonious AasgaardRangers
14Fredrik AursnesBenfica
15Patrick BergBodø/Glimt
16Sander BergeFulham
17Oscar BobbFulham
18Jens Petter HaugeBodø/Glimt
19Antonio NusaLeipzig
20Andreas SchjelderupBenfica
21Morten ThorsbyCremonese
22Kristian ThorstvedtSassuolo
23Martin ØdegaardArsenal
24Erling HaalandManchester City
25Jørgen Strand LarsenCrystal Palace
26Alexander SørlothAtlético de Madrid

Grupo de Noruega en el Mundial 2026

Noruega se ubica en el Grupo I junto a Francia, Senegal e Irak. Debutará en el Mundial 2026 contra Irak el 16 de junio en Massachusetts, después le tocará medirse a Senegal el 22 de junio en Nueva Jersey. Y cerrará la Fase de Grupos contra Francia el 26 de junio.

  • Irak vs Noruega:
    16 de junio, 16:00 hrs, Massachusetts
  • Noruega vs Senegal:
    22 de junio, 18:00 hrs, Nueva Jersey
  • Noruega vs Francia:
    26 de junio, 13:00 hrs, Massachusetts

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Irene Guerrero América femenil

“Este equipo se merecía títulos”: Irene Guerrero, la heroína del doblete de América Femenil
De las finales perdidas al Mundial de Clubes: ¡América Femenil hace historia en Concachampions!

De las finales perdidas al Mundial de Clubes: ¡América Femenil hace historia en Concachampions!
‘Dai Dai’: Shakira revela la canción oficial del Mundial 2026 con Santi Giménez en el video

‘Dai Dai’: Shakira revela la canción oficial del Mundial 2026 con Santi Giménez en el video

Irán tendrá su campamento en México durante el Mundial 2026, pero jugará en Estados Unidos

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook