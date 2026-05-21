Lo que necesitas saber: Noruega se ubica en el Grupo I junto a Francia, Senegal e Irak

Noruega ya presentó la lista final de los 26 jugadores que irán al Mundial 2026 y, claramente no podía faltar Erling Haaland, quien podrá jugar su primera Copa del Mundo, junto a Alexander Sørloth, Martin Ødegaard y más figuras nórdicas.

Esta será apenas la cuarta participación de los ‘Vikingos Rojos’ en un Mundial. Antes del 2026, lograron clasificar a Francia 1938, cuando llegaron a octavos de final; después, en Estados Unidos 1994, se fueron eliminados en la primera ronda y, por último, en Francia 1998, llegaron hasta los octavos de final.

Fotografía @nff_nationalslag vía X

Convocatoria de Noruega para el Mundial 2026

N° Jugadores Club 1 Ørjan Håskjold Nyland Sevilla 2 Egil Selvik Watford 3 Sander Tangvik Hamburgo 4 Kristoffer Vassbakk Ajer Brentford 5 Fredrik Bjørkan Bodø/Glimt 6 Henrik Falchener Viking FK 7 Sondre Langås Derby County 8 Torbjørn Heggem Bolonia 9 Marcus Holmgren Pedersen Torino 10 Julian Ryerson Borussia Dortmund 11 David Møller Wolfe Wolverhampton 12 Leo Østigård Génova 13 Thelonious Aasgaard Rangers 14 Fredrik Aursnes Benfica 15 Patrick Berg Bodø/Glimt 16 Sander Berge Fulham 17 Oscar Bobb Fulham 18 Jens Petter Hauge Bodø/Glimt 19 Antonio Nusa Leipzig 20 Andreas Schjelderup Benfica 21 Morten Thorsby Cremonese 22 Kristian Thorstvedt Sassuolo 23 Martin Ødegaard Arsenal 24 Erling Haaland Manchester City 25 Jørgen Strand Larsen Crystal Palace 26 Alexander Sørloth Atlético de Madrid

Grupo de Noruega en el Mundial 2026

Noruega se ubica en el Grupo I junto a Francia, Senegal e Irak. Debutará en el Mundial 2026 contra Irak el 16 de junio en Massachusetts, después le tocará medirse a Senegal el 22 de junio en Nueva Jersey. Y cerrará la Fase de Grupos contra Francia el 26 de junio.