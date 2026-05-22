Lo que necesitas saber: En Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México la interpretación de signos será con la lengua de signos mexicana

El Mundial del 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá será el primero que transmitirá todos sus partidos con interpelación en lengua de signos y para ello contará con servicios sensoriales, audiodescripción y tabletas táctiles entre otras herramientas.

FIFA ya abra hecho algunas pruebas durante el Mundial de Clubes 2025, el cual se celebró en Estados Unidos, y basado en esa experiencia replicará herramientas y dinámicas de accesibilidad para aficionados con discapacidades como bolsas sensoriales y la audiodescripción, pero será la primera vez que se incluyan retransmisiones en lengua de signos en cada uno de los 104 partidos de esta Copa del Mundo.

Foto: Monterrey FIFA World Cup 2026 (Facebook)

Mundial 2026 tendrá transmisiones con interpretaciones de lenguas de signos

La interpretación de lenguas de signos está dirigida a seguidores sordas y sordos o con discapacidades auditivas, gracias a intérpretes capacitados por la FIFA quienes transmitirán elementos sonoros dentro de los estadios como silbidos, aplausos y cambios de emociones en el ambiente de cada partido.

Todos los partidos que se disputen en México durante la fase de grupos contarán con interpretación en lengua de signos mexicana (LSM), mientras que en Estados Unidos y Canadá la lengua de signos corresponde a la versión americana (LSA).

En la fase de eliminación directa, que se lleva a acabo mayormente en Estados Unidos, se tomará en cuenta las selecciones que jueguen para determinar si se emplea la lengua de signos mexicana o la americana.

Para ello, se debe descargar app del Mundial 2026 y acceder a la parte de “servicios de accesibilidad” y luego elegir “lengua de signos”, por lo cual este servicio estará disponible para los aficionados dentro del estadio y para quienes estén fuera.

Lenguaje de signos en el Mundial 2026 / FIFA

Solo ojo porque FIFA compartió que “al tratarse de una retransmisión en directo totalmente novedosa para la FIFA, pueden producirse ligeras y lógicas desviaciones en la sincronización, por lo que es posible que la interpretación de lengua de signos no siempre coincida exactamente con lo que ocurre en el encuentro”.

El Mundial 2026 tendrá narraciones para personas ciegas o discapacidad visual

Para las personas ciegas o con discapacidades visuales, FIFA tendrá a disposición el servicio de autodescripción en todos los partidos, así como en las ceremonias de inauguración y clausura.

Esta dinámica consiste en narraciones como las de Martinoli o Andrés Vaca, solo que la gran diferencia es que los narradores dedicados a estos aficionados se centran en describir elementos visuales importantes como el movimiento del balón, expresiones de los futbolistas, lenguaje corporal, el color de los uniformes de los jugadores en cancha y los porteros, entre otros aspectos.

Las narraciones de los juegos que se lleven a cabo en Canadá contarán con los idiomas inglés y francés, mientras que en México y Estados Unidos las alternativas son español e inglés.

El Mundial tendrá narraciones para persona con discapacidad visual / FIFA

Bolsas sensoriales y salas de estimulación multisensorial

Hay aficionados que no se llevan tan bien con el ruido y las aglomeraciones y aunque les gusta el futbol en vivo, estos elementos son abrumadores, por lo cual en cada estadio, en los puntos de información, se repartirán bolsas sensoriales para aquellos seguidores que lo necesiten.

En estas bolsas viene un kit que contiene audífonos con cancelación de ruido, elementos táctiles relajantes y otros dispositivos de comunicación.

Además, cada estadio contará con salas de estimulación sensorial con iluminación tenue, silencio y pantallas que mostrarán imágenes relajantes.

Así son las salas de estimulación del Mundial / FIFA

Además estarán disponibles los servicios para perdonas que necesiten el uso de sillas de ruedas, así como asistencia especializada para personas con movilidad reducida.