¿Cuál es el legado de Sean Payton con los New Orleans Saints en 15 años?

Las historias en la NFL que están fuera del Super Bowl, están que arden. La última, es que la relación entre los New Orleans Saints y Sean Payton se terminó después de 15 años. El entrenador en jefe le informó a la dirigencia de la franquicia que dejaría el cargo.

De acuerdo con informes de Ian Rapoport, Sean Payton tomó la decisión de hacerse a un lado del trabajo de entrenador en jefe de los Saints. Se va el mejor coach de New Orleans en la historia y el único que le ha podido dar un Super Bowl.

Ian Rapoport también informó que, el coordinador defensivo de los Saints, Dennis Allen, es el principal candidato a tomar el puesto de entrenador en jefe que deja vacante Sean Payton. Pero, el coordinador defensivo de los Lions, Aaron Glenn, también aplique para el trabajo.

Después de 15 años, los Saints son otros gracias a Sean Payton (y a Drew Brees, obvio está) y durante estos años tiene un récord de 152 ganados y 89 perdidos, mientras que en postemporada tiene nueve ganados y ocho perdidos. También, tiene un premio a entrenador del año en el 2006.

La reestructuración de los Saints tendrá que ser total, porque ahora tiene que buscar un entrenador en jefe nuevo, un QB por la lesión de Jameis Winston y algunas otras posiciones claves para poder soñar con playoffs en la temporada 2022.

El legado de Sean Payton con los Saints

15 años se dicen fácil, pero en la NFL es bastante complicado mantener el puesto de entrenador en jefe y mucho menos cuando los resultados no se dan del todo. Peeeeeeeeero, en general los éxitos con Sean Payton eran una costumbre.

Cabe mencionar que los 15 años, no son en realidad 15, sino 14. En la temporada 2012 no pudo estar con los Saints debido a una suspensión, pero era la mente maestra de New Orleans aunque no podía estar en la banca con su equipo.

Saints no era un equipo ganador, está en la NFL desde 1967 y no consiguió nada exitoso en esos años. Desde que llegó Sean Payton en 2006, han ganado su división en siete ocasiones, tiene un título de conferecia en el 2009 y el Super Bowl del mismo año.

De las 14 apariciones de los Saints en playoffs, nueve son en la era Sean Payton, así que, New Orleans se desprende del entrenador en jefe que marcó la historia de la franquicia.

El lado oscuro de Sean Payton con Saints

Aunque los éxitos llegaron en la era Sean Payton, también los escándalos. La defensiva se juntaba con los entrenadores para analizar al siguiente rival, pero eran juntas un tanto diferentes, pues los jugadores ponían una cantidad de dinero como bono.

Sí, una especie de bono que ganaría un sólo jugador y lo gabana básicamente el defensivo que lograra lastimar y sacar del partido a uno de los jugadores rivales. Este programa se inicio en 2009, año en que los Saints ganaron el Super Bowl y terminó en 2011.