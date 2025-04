Lo que necesitas saber: Uno de los enfrentamientos más atractivos es el del Campeonato Intercontinental entre Bron Breakker vs. Penta vs. Finn Bálor vs. Dominik Mysterio.

Fans de la WWE, se viene Wrestlemania 41 y está vez será transmitida por Netflix. La función principal es la lucha entre Cody Rhodes vs John Cena por el 17° Campeonato de la WWE. La cita es el 19 de abril y el domingo 20 de abril.

La WWE llega a Las Vegas y el Allegiant Stadium es la sede elegida para albergar las dos noches que tendrá Wrestlemania. Acá les dejamos la lista de todas peleas y horario.

Wrestlemania por Netflix / Captura de pantalla

¿Cuándo y dónde ver Wrestlemania 41?

La edición 41 de Wrestlemania se celebrará durante dos días, desde el sábado 19 hasta el 20 de abril. Ambas funciones estarán disponibles en Netflix y en el caso de México el horario será a las 17:00 hrs.

Además de la pelea entre Cody Rhodes vs John Cena, uno de los enfrentamientos más atractivos para los fans mexicanos es el del Campeonato Intercontinental entre Bron Breakker vs. Penta vs. Finn Bálor vs. Dominik Mysterio.

Evento: Wrestlemania 41

Transmisión: Netflix

Día: 19 y 20 de abril

Horario: 17:00 hrs en Ciudad de México

WWE en Netflix

Cartelera Wrestlemania

Cody Rhodes vs. John Cena por el Campeonato WWE

IYO SKY vs. Bianca Belair vs. Rhea Ripley por el Campeonato Femenino

Gunther vs. Jey Uso por el Campeonato Mundial Peso Pesado

Tiffany Stratton vs. Charlotte Flair por el Campeonato Femenino de la WWE

Roman Reigns contra CM Punk contra Seth Rollins

Logan Paul contra AJ Styles

LA Knight vs. Jacob Fatu por el Campeonato de los Estados Unidos

Jade Cargill contra Naomi

Bron Breakker vs. Penta vs. Finn Bálor vs. Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental

Rey Mysterio vs.El Grande Americano

Damian Priest contra Drew McIntyre

The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) vs. The War Raiders (Ivar y Erik) por el Campeonato Mundial en Parejas