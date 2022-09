Dani Alves descarta cambiar de equipo en la Liga MX: "En México, solo juego en Pumas"

Que si se arrepiente, que si se va, que si se queda. Los últimos meses en la vida de Dani Alves han estado llenos de rumores, así que él mismo se encargó de terminar con ellos y garantizar su estadía en la Liga MX con Pumas.

Los resultados del equipo universitario en el Apertura 2022 no han sido los esperados. Desde que el brasileño llegó a México, apenas registra una victoria y los demás marcadores se dividen con cinco empates y cinco derrotas, incluidas goleadas.

Foto: Mexsport

Así que los medios de comunicación comenzaron a crear rumores sobre el futuro de Dani Alves. Específicamente Moisés Muñoz, dijo en TUDN que sus posibilidades estaban en un equipo color amarillo; si lo pensamos, podría ser América o Tigres.

No obstante, el mismo Dani Alves terminó con los rumores y aclaró que no jugaría para otro club de la Liga MX. Fiel a sus creencias, pero sobre todo a sus equipos, el lateral asegura que si cambia de aires sería a otro país.

“Lo voy a dejar muy claro. Yo, aquí en México, solo juego en Pumas. Voy a decir lo mismo que dije en Sao Paulo: En Brasil solo juego en Sao Paulo que es mi equipo; en Pumas, porque es el compromiso que he asumido. No voy a cambiar a Pumas. Si me voy, no sería a un equipo de aquí (Liga MX), eso te lo garantizo yo“, declaró Dani Alves en conferencia de prensa.

Mexsport

La ausencia de Dani Alves en el Mundial no sería culpa de Pumas

El lugar de Dani Alves con la selección brasileña en Qatar 2022 no está garantizado. Su ausencia para algunos amistosos pone a dudar a miles; sin embargo, el lateral descarta que esa decisión esté relacionada solo con su rendimiento en Pumas.

“La gente está hablando más del Mundial que yo mismo. Yo vine aquí a Pumas a hacer lo mejor que puedo. Vine a trabajar, a intentar salvar las expectativas. Luego si me llevan al Mundial, vuelvo a insistir en que me van a llevar si ellos quieren o no. Estoy haciendo mi trabajo y muy bien“.

Agencia Mexsport