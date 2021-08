Daniela Torres, la queretana que soñaba con ir a Juegos Olímpicos... ¡como periodista!

El 11 de abril del 2021, Daniela Torres apareció en el mapa del atletismo mexicano, luego de alcanzar la marca olímpica en maratón, en Siena, Italia. Aquel día, la queretana rompió en llanto al cruzar la meta al recordar a su madre, quien falleció a finales del 2020. (Aquí puedes revivir aquel capítulo)

Su madre había luchado contra el cáncer durante ocho años y no pudo disfrutar del repentino éxito de Daniela en el plano deportivo, pero sí en el ramo estudiantil. Torres es egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro en la licenciatura de periodismo.

Daniela Torres dejó el periodismo en 2019

Ejerció la carrera en su estado natal, pero siempre estuvo ligada al deporte. Su sueño era ir a unos Juegos Olímpicos como periodista y trabajó para el Instituto de Deportes de Querétaro en el área de comunicación, sin embargo, en julio de 2019 renunció.

Durante años había practicado atletismo y su prueba eran los cinco kilómetros, aunque practicaba sólo de manera recreativa hasta que en julio apostó por completo al alto rendimiento y se unió el equipo de Enrique Hernández, su actual entrenador.

“Hasta julio de 2019, trabajaba en comunicaciones, pero dejé mi trabajo, y todo lo demás, para perseguir este nuevo sueño de convertirme en una atleta profesional. El deporte siempre ha sido atractivo para mí y solía imaginarme en los Juegos Olímpicos trabajando como periodista. Nunca hubiera pensado que tendría la oportunidad de participar en los Juegos como atleta”, mencionó a Marca.

En su primer maratón logró el pase a Tokio 2020

Daniela tenía cualidades en el atletismo, de modo que su entrenador subió el nivel y distancia, de modo que en octubre de 2020 hizo su primera medio maratón y semanas después su madre falleció, aunque en las últimas conversaciones la impulsaron a seguir su sueño olímpico como atleta.

“La última vez que hablé con ella me dijo que confiaba en que yo podía llegar a unos Juegos Olímpicos… Puedo cumplir ese deseo que también era el de mi mamá”, dijo la atleta mexicana.

En abril del 2021, en Siena, corrió su primer maratón y cruzó la meta en 2:28:55 horas. Fue la décimo quinta atleta en cruzar la meta, pero el tiempo fue suficiente para alcanzar la marca olímpica, de modo que en su primer maratón calificó a Tokio 2020.

“Mi entrenador me decía que, si el resultado no salía, no pasaba nada porque aún soy muy joven y en realidad tomamos esa oportunidad porque se presentó y se pospusieron los Juegos Olímpicos, si hubieran sido el año pasado, ni si quisiera tenía contemplado el pensar en Tokio”, mencionó.

Debut olímpico dedicado a su madre

Su debut olímpico está marcado para el viernes 6 de agosto a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y debido a su corta trayectoria en maratón, su rendimiento es una incógnita, sin embargo, Daniela cuenta con el impulso necesario y la ayuda desde el cielo.

“Yo le dedico mis triunfos a mi familia, mis seres queridos, muchos de mis compañeros ya se han vuelto mi familia, ellos son una gran motivación para que yo siga adelante y sobre todo para mi mamá, sé que a ella le hubiera encantado ver todo lo que estoy logrando ahora, siempre la recuerdo y sé que todo el esfuerzo que estoy haciendo, todos los sacrificios valen la pena y que ella, esté donde esté, está muy contenta con todo esto”, indicó