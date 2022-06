Siguen y siguen los rumores en todo el mundo aprovechando la pausa de verano. Y uno de los más fuertes, al menos acá en la Liga MX, es el que pone a Luuk de Jong como flamante refuerzo del Toluca.

Bueno, ese rumor ha cobrado mucha más fuerza todavía a raíz de un informe donde se asegura que el futbolista neerlandés ya le dio el “sí acepto” al club mexiquense.

Dicen que Luuk de Jong ya le habría dado el “SÍ” al Toluca

Blanca Ríos, periodista deportiva y reportera de Fox Sports, publicó que el jugador perteneciente al Sevilla ya aceptó integrarse al proyecto de ‘Nacho’ Ambriz: “Los Diablos ya tienen a su ‘9’. Luuk de Jong arribará al infierno…”, escribió.

Pero como te digo, finalmente aún no hay nada oficial, pues el mismo presidente del Toluca informó a TUDN que no existe oferta formal por el futbolista.

Lo que sí es un hecho es que Luuk de Jong ya no entra en planes con el Barcelona, equipo con el que estuvo a préstamo este año, así que por acá te venimos a platicar una serie de datos sobre él, para que conozcas un poco más su trayectoria en caso de que llegue al Estado de México.

Un debut modesto

Aunque hablar de Luuk de Jong es hablar de una trayectoria sobresaliente en el futbol mundial, su debut no pudo ser más modesto. El neerlandés jugó su primera temporada como profesional en el De Graafschap, equipo de la segunda división de Países Bajos en el que se formó desde el 2001. Tenía sólo 17 años cuando dio el salto al profesionalismo.

Ha desfilado por puras ligas de élite

Tras su primera y única temporada con el equipo que lo vio formarse, Luuk de Jong pasó al Twente, donde estuvo cuatro temporadas. De ahí comenzó su andar en clubes de la Bundesliga, la Premier League y LaLiga. Pasó por el Borussia Mönchengladbach, el Newcastle United, regresó a la Eredivisie para jugar con el PSV, y de ahí emigró al Sevilla para luego terminar en el Barcelona.

Socio goleador del ‘Chucky’ Lozano

Si Luuk de Jong llegara a venir al Toluca, probablemente no le costaría mucho trabajo adaptarse al futbol mexicano. Hablando de su trayectoria, en su paso por el PSV tuvo de compañero nada menos que a Hirving Lozano.

Y sí, neerlandés y mexicano hicieron una gran dupla, no al grado de la que hacen Verstappen y ‘Checo’ en la Fórmula 1, pero sí llenaron de alegrías a la afición en esos dos años que compartieron.

Ya superó la barrera de los 200 goles como profesional

Queda claro al revisar sus números, que el neerlandés ha venido a la baja en cuanto a su cuota goleadora a raíz de su salida del PSV. Pero no por eso vamos a decir que tiene pocos goles, todo lo contrario.

Luuk de Jong suma en total 208 anotaciones como profesional, por lo que superar la barrera de los 200 tantos no será un reto si llega a Toluca. El PSV fue el equipo que más goles lo vio anotar, pues fueron en total 112 los tantos que hizo con el equipo (es decir, más de la mitad de los que lleva en su carrera).

Lleno de títulos individuales y en conjunto

La expectativa por su posible llegada a la Liga MX no es de a gratis. El jugador tiene una basta colección de títulos para presumir que lo volverían un futbolista como pocos en nuestro balompié.

Tiene 4 títulos de la Eredivisie, 1 con el Twente y 3 con el PSV. Además ganó una Copa de la Liga y 4 supercopas en su país natal. Su título más importante es el obtenido en la Europa League con el Sevilla en la temporada 2019-2020. Además, fue campeón de goleo en la liga neerlandesa en el 2019, con 28 goles.

Ya estuvo a nada de llegar a la Liga MX

Ahora que se habla tanto del posible arribo de Luuk de Jong al Toluca, es difícil no recordar que no es la primera vez que se le ve cerca de un equipo mexicano. Hace algunos ayeres América y Monterrey anduvieron buscando su fichaje, pero éste no se concretó. Las águilas lo vieron “cerca” en el 2018, mientras que Rayados lo buscó en 2019.

Tercer mejor goleador en el Barcelona

Barcelona no tuvo una buena temporada en términos generales, eso lo sabemos muy bien. El propio Luuk de Jong sólo marcó 6 goles en LaLiga 2021-22, sin embargo, esa cifra le alcanzó para ser el 3er mejor goleador del Barcelona esta campaña.

El neerlandés sólo quedó por detrás de Memphis Depay, que hizo 12; y de Aubameyang, quien marcó 11 anotaciones en la liga española este año.

