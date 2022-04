¡Adiós a San Francisco! Deebo Samuel se quiere ir de los 49ers, solicitó un intercambio

San Francisco es sacudida por una noticia de esas que ninguna de las franquicias de la NFL quisiera recibir, pues uno de sus mejores jugadores y pieza central del proyecto ya no quiere estar con el equipo. Deebo Samuel le solicitó a los 49ers que lo intercambien.

Deebo Samuel lleva tres temporadas con San Francisco, aunque en las primeras dos no brilló tanto por unas cuantas lesiones, peeeeeeeeero, para la campaña pasada, explotó convirtiéndose en el jugador más importante en la ofensiva de los 49ers.

Básicamente, Deebo Samuel fue el artífice de la victoria que tuvieron sobre los todo poderosos Green Bay Packers de Aaron Rodgers en la ronda divisional y el jugador que los mantuvo en la pelea en contra de los Rams de Los Ángeles en la final de Conferencia.

El receptor abierto tiene que negociar un nuevo contrato con los 49ers, esto debido a que su contrato como novato (que dura tres años) terminó al final de la temporada. San Francisco lo NECESITA de vuelta para poder pensar otra vez en postemporada.

La cuestión con Deebo Samuel y los 49ers, es que no es un tema de dinero. San Francisco puede aumentar varios ceros en su contrato, si el receptor quisiera, pero no quiere porque no está a gusto con la ofensiva de Kyle Shanahan y no quiere otra temporada así.

Deebo Samuel solicita su cambio a los 49ers: ¿Quién se lo llevaría?

Esto no es un tema nuevo, así que, desde hace varias semanas les mencionamos que Deebo Samuel ya había borrado todo su contenido de los 49ers de Instagram y algunos comentarios en redes sociales por parte de su hermano, hacían pensar que era cuestión de tiempo.

De acuerdo con información de Ian Rapoport, Deebo Samuel solicitó este miércoles a los 49ers, que le busquen un intercambio porque no está dispuesto a negociar con San Francisco y no escuchará ningún tipo de propuesta de la franquicia.

¿Qué equipo podría ser el bueno para llevarse a Deebo Samuel? La verdad es que, a días del draft, será difícil que alguien alce la mano, pero seguramente candidatos no faltarán. Todo parece indicar que el receptor quiere ir a Dolphins, pero a ver si el equipo mueve ficha por él, más ya habiendo invertido en Tyreek Hill.