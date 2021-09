Derrota de Steelers, Packers se lleva la victoria de último minuto y los memes de la semana 3 de NFL

La NFL tuvo una semana 3 llena de emociones y grandes sorpresas. Partidos muy cerrados, equipos especiales, victorias ‘in extremis’ y un panorama que se va aclarando cada vez más para los equipos tanto en la conferencia Americana como en la Nacional.

Los Bills de Josh Allen parecen que recuperan forma de equipo de élite, aunque sufriendo por momentos, lograron dominar a Washington para sumar una nueva victoria en su récord. 4 pases de anotación fueron los que hizo Allen, aunque ninguno fuera para Stefon Diggs, una lástima para quien lo tenga en el Fantasy de NFL.

Nueva York en problemas. Regularmente los equipos de este estado son ganadores o por lo menos compiten en todos los deportes, peeeero en la NFL. Ni los Jets ni los Giants levantan el vuelo, ambos se perfilan para ser el peor equipo de la temporada y tienen un duelo parejero por el pick uno del Draft 2022.

Vikings dio un golpe de autoridad, pues ganarle a los Seahawks no es cosa sencilla y no sólo los vencieron, también demostraron que pueden dominar a cualquier equipo si Cousins sale en un buen día junto a su par de receptores estrellas, Justin Jefferson y Adam Thielen.

Ben Roethlisberger comandó a una ofensiva de los Steelers que desafortunadamente para todos los aficionados asistentes al Heinz Field y en todo el mundo, tuvieron que soportar ver una derrota más del equipo.

Una derrota sumamente importante en las aspiraciones de los Steelers, por el hecho de que los Bengals sun rival divisional y en el desempate en busca de Playoffs, podrían ser determinantes estos partidos que los Steelers están dejando ir.

Se deben sentir extraños los fans de Steelers, pues después de una victoria ante los Bills en la semana 1, las toallas terribles ondearon como nunca, pero en las últimas dos semanas han caído súbitamente contra Raiders y Bengals, pero los más importante es que no han hecho pesar la localía, ambos descalabros fueron en Pittsburgh.

More like Logan PICK-son 🤠

No es casualidad y aquí en Sopitas se los hemos estado diciendo y diciendo. El caballo negro comienza a tomar forma de un serio candidato a ser uno de los mejores equipos en la conferencia nacional.

Tanto la defensiva como la ofensiva están funcionando a la perfección. Kyler Murray ha encontrado el equilibrio perfecto entre sus propios acarreos, los de sus corredores y el juego aéreo que tienen, pero la defensa también se encarga de hacer puntos en entregas del equipo rival.

A pesar de la derrota, los Jaguars hicieron una jugada que los ilusionaba en ese momento. En los últimos segundos del segundo cuarto, Pratter el pateador de Cardinals buscó un gol de campo para sumar tres puntos al marcador. Falló y ni llegó el balón a la famosa “Y”, pero los equipos especiales de Jaguars -una vez más- dieron de que hablar porque decidieron regresar el gol de campo fallado y lo llevaron hasta zona de anotación –aquí les dejamos la jugada-.

6 in for 6 💪 @JamesConner_ x #RedSea pic.twitter.com/TQCoG6TJHN

En uno de los mejores partidos de lo que va de la temporada en la NFL, Chiefs recibieron a los Charges, desafortunadamente para Mahomes ni el estadio Arrow Head les ayudó para salir con una victoria y al contrario, Herbert fue el que consiguió el triunfo como visitante.

Tres pases de anotación hizo Mahomes, pero ni fueron suficientes. Los castigos de interferencia de pase y las entregas de balón fueron claves para que los Chargers tuvieran más oportunidades en todo el partido y no desaprovecharon esas ventajas que les dio la defensiva de Chiefs.

Un contundente 30-24 y un pase de anotación a Mike Williams en el último minuto del encuentro, sentenciaron a los locales a ver una derrota y a los Chargers cada vez más se hacen un candidato fuerte dentro de la conferencia Americana, aunque nos preocupa más la salud de Andy Reid y aquí tienes el reporte.

Un partido con mucha tradición en la NFL como 49ers vs Packers. Esta vez fue Aaron Rodgers quien salió con la mano en alto del encuentro, aunque el equipo sufrió mucho hasta el último momento del partido.

De hecho, fue Matt Crosby, pateador de los Packers, quien le dio la victoria al equipo con un gol de campo en el último segundo del encuentro. Así que, los Packers con todo y todo, van recuperando forma y estilo para regresar a lo más alto de la conferencia Nacional.

El mejor tridente de la NFL funcionó a la perfección en este partido. Davante Adams tuvo una recepción de anotación, Aaron Jones un TD por carrera y Aaron Rodgers sumó un par de pases de touchdown a su cuenta personal.

.@AaronRodgers12 is all of us watching @crosbykicks2’s game winner!#GoPackGo pic.twitter.com/n89T6eKtZ1

— Green Bay Packers (@packers) September 27, 2021