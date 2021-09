Lo que sabemos sobre la hospitalización de Andy Reid, el coach de los Kansas City Chiefs

Los Kansas City Chiefs sufrieron su segunda derrota consecutiva en las primeras tres semanas de la temporada de la NFL, tras caer 30-24 frente a Los Angeles Chargers, sin embargo, el descalabro del equipo de Patrick Mahomes pasó a segundo término, ya que el head coach, Andy Reid, fue trasladado a un hospital después del partido.

Reid, de 63 años de edad, no atendió a los medios de comunicación después del partido, precisamente por su estado de salud, sin embargo, la franquicia no ha dado información al respecto.

La información sobre la situación de Andy Reid fue dada a conocer por James Palmer, periodista de NFL Network, quien a través de su cuenta de Twitter, detalló que el entrenador salió del estadio en ambulancia.

El estado de salud de Reid, sin embargo, no sería de gravedad, sin embargo, el hecho de haber evitado el contacto con los medios de comunicación después del partido, habría sido una medida de precaución.

Hasta ese momento, los jugadores desconocían la situación de Andy Reid, aunque después fueron informados que el head coach debería reponerse sin complicaciones, pero se desconoce el padecimiento.

“Los Chiefs anunciaron que Andy Reid se sentía enfermo, por lo que no se dirigió a los medios por precaución. Puedo confirmar que salió del estadio en una ambulancia. Los jugadores no sabían que no se sentía bien y se les dijo que debería recuperarse. Todo apunta a que los Chiefs tomen todas las precauciones”, indicó el comunicador.

Chiefs announced Andy Reid was feeling ill, so he did not address media out of caution. I can confirm he left the stadium in an ambulance. Players didn’t know he wasn’t feeling well and were told he should be ok. Everything is pointing toward the Chiefs taking every precaution.

— James Palmer (@JamesPalmerTV) September 26, 2021