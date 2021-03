El día en que Oswaldo Sánchez terminó arrestado en una concentración de la Selección Mexicana

Se le hizo fácil y terminó en el bote… Hace más de 10 años, Oswaldo Sánchez vivió una noche de celebración que terminó con él arrestado, por una razón que en otros lugares podría parecer algo insignificante.

El ex portero de la Selección Mexicana estaba concentrado para un amistoso contra Perú en Chicago. Al terminar el partido, que por cierto ganó el Tri con marcador de 4-0, Sánchez decidió ir a cenar con su familia y ese fue sólo el inicio de la travesía.

Los seres queridos del guardameta estaba de fiesta, pues él acababa de ser campeón del torneo Clausura 2008 con Santos Laguna. Por ello, aprovecharon que el DT Jesús Ramírez dio la noche libre a los seleccionados.

Sin embargo, este fue el evento más tranquilo en la noche de Oswaldo Sánchez. Al terminar la cena, el futbolista tapatío regresó a su hotel, donde se encontró con algunos compañeros, que escuchaban música para seguir con la concentración.

¿Cómo se dio el arresto de Oswaldo Sánchez?

Minutos después de unirse a los demás seleccionados, San Oswaldo y compañía recibieron una llamada desde la recepción por el volumen de la música. De acuerdo con el ahora comentarista, hicieron caso y sólo siguieron echando el chal.

“No pasaron ni 10 minutos cuando llegó la seguridad del hotel a comentarnos que nos iban a llevar detenidos. Esto no me pareció justo, pero cuando me di cuenta ya estaba esposado y sometido en una cama“, relató Sánchez a través de su cuenta de Twitter.

El entonces portero de los Guerreros fue trasladado a la estación de policía. Oswaldo Sánchez no duró mucho tiempo detenido y su arresto terminó con una multa de mil dólares; no obstante, esto tuvo consecuencias “en lo personal y en lo mediático“.

El también director técnico aprovechó la Fecha FIFA y la actividad de la Selección Mexicana para recordar lo que sucedió aquel 8 de junio de 2008 y, de paso, dejó una moraleja para sus fieles seguidores.

“Cuando estés en un lugar público, acata las reglas o te puedes meter en muchos problemas. Gracias a Dios la verdad salió a flote, salí ileso jajaja y esto se convirtió en una gran enseñanza de vida“, agregó el ex arquero.