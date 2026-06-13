Lo que necesitas saber: Las fuertes lluvias registradas hoy colapsaron gran parte de Tlalpan.

Otra vez la lluvia le cayó con todo a la CDMX. La tarde de este viernes 12 de junio, las fuertes precipitaciones agarraron desprevenida a más de una persona y dejaron el combo ya conocido: encharcamientos en varias vialidades, caos vial, caída de árboles… y hasta el Hospital Psiquiátrico de San Fernando terminó inundado.

En la alcaldía Coyoacán, vecinos reportaron una intensa precipitación acompañada de granizo, mientras que en vialidades como Periférico Sur —a la altura de Tlalpan— el agua se acumuló rápidamente hasta convertir algunos carriles en auténticos estacionamientos improvisados.

La situación llegó a tal punto que varios automovilistas prefirieron cambiar de ruta al encontrarse con vehículos varados en medio del encharcamiento y un tráfico que, como era de esperarse, terminó complicando todavía más la tarde.

Foto: @luismiguelbaraa

En la zona de Insurgentes y Anillo Periférico, a la altura de Fuentes Brotantes, manejar se convirtió en una prueba de paciencia y precaución.

Los automovilistas que circulaban entre av. Insurgentes y Anillo Periférico, tuvieron que aumentar sus medidas de precaución, como encender sus luces, los limpiaparabrisas al máximo y avanzar a vuelta de rueda para así poder cruzar entre el agua acumulada.

Hospital Psiquiátrico San Fernando también se inundó

Igual al sur de la ciudad, personal médico que labora dentro del Hospital Psiquiátrico San Fernando reportó las grandes inundaciones que se presentaron dentro del lugar por las fuertes lluvias.

En los videos podemos ver cómo el agua llega a distintas zonas del hospital, incluyendo la sala de espera, en donde, de acuerdo con los videos, personal y pacientes, alzan sus pies para no mojarse, porque el agua llega hasta esa altura.

La lluvia también perjudicó al Tren Ligero

Las lluvias de este viernes también perjudicaron a las instalaciones del Tren Ligero, la acumulación de esta agua en Calzada de Tlalpan y San Juan de Dios a la altura de la estación de Huipulco.

En lo que logran desalojar el agua, las autoridades del Tren Ligero informaron que habrá servicio provisional de Tasqueña al Estadio Ciudad de México.