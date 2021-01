¿Todo bien, Didier? Como cuando llegas al entrenamiento con el jersey del rival para forzar tu salida del club

En el mundo del futbol es muy común los traspasos de jugadores entre diferentes equipos, algunos negocian directamente con los equipos o entre las mismas entidades. Existen ocasiones en las que un club no quiere dejar salir a uno de sus efectivos y ese fue el tema entre Didier Lamkel Zé y el Royal Antwerp con el Anderlecht incluido.

El camerunés que lleva 3 temporadas con el Royal Antwerp, ex equipo del mexicano Omar Govea, pero no ha tenido actividad desde octubre del 2020. Su último partido fue el 2 de octubre en la victoria 4 por 1 ante el KV Mechelen, en el que disputó 79 minutos por la Jupiter Pro League.

Ver en YouTube

Esta situación ha empujado que Didier Lamkel Zé busque oportunidades en otros equipos para poder tener minutos de juego y seguir siendo considerado en la selección de Camerún. Ante una oferta del Panathinaikos griego, el jugador pidió al Royal Antwerp salir de la institución.

La respuesta del equipo fue una negativa a un posible fichaje de Didier Lamkel, esto llevó al jugador a tomar medidas extraordinarias para forzar su salida del club. ¿Cuál? Llegar a los entrenamientos del Royal Antwerp con la camiseta del Anderlecht, rival directo de su actual club.

La respuesta del club fue tajante, no dejar entrar a las instalaciones a su efectivo. El personal de seguridad no le permitió que abriera las puertas esto debido a que el tenía programado entrenar por la tarde y su intento de ingreso fue por la mañana.

Sitting here this morning admiring the pettiness of Royal Antwerp forward Didier Lamkel Zé showing up to training in a rival Anderlecht shirt as he tries to force a move to Panathinaikos.

Of course they didn't let him in. pic.twitter.com/cp2mnHzIs8

— COPA90 (@Copa90) January 6, 2021