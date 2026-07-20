Lo que necesitas saber: Burka Blue es un tema interpretado por la banda femenina afgana 'Burka Band' en el que se utiliza el humor para hacer una crítica al burka.

Burka Blue, una canción sobre la pérdida de la identidad por el uso obligatorio de las burkas que surgió hace más de dos décadas, hoy en día es una rola popular en redes que acompaña videos que visibilizan la opresión del régimen islamista de los talibanes en Afganistán.

Foto: AP

Burka Blue: La canción viral sobre la opresión de las mujeres en Afganistán

Seguramente has escuchado en redes sociales una rola que se ha hecho viral últimamente: Burka Blue. Bueno, pues más allá de lo pegajosa que pueda resultar la melodía, su historia detrás tiene mucho significado.

Peeero, para entenderlo del todo, primero debemos hablar del contexto. Desde 2021 Afganistán se encuentra bajo el control de los talibanes, quienes desde que retomaron el poder han impuesto restricciones a las mujeres.

Estas opresiones van desde estudiar, viajar y hasta la vestimenta que utilizan, conocida como burka, una prenda que cubre completamente el cuerpo y rostro.

Imagen ilustrativa de mujeres en Afganistán // Foto: Pexels.

De ahí es de donde viene la canción. Burka Blue es un tema interpretado por la banda femenina afgana Burka Band en el que se utiliza el humor para hacer una crítica social a esta vestimenta.

Y aunque fue lanzada hace más de dos décadas, recientemente se ha viralizado debido a que se utiliza en redes sociales para acompañar videos relacionados con Afganistán.

Incluso los fragmentos del video original se han compartido como un símbolo de resistencia y protesta por la libertad de expresión y los derechos de las mujeres.

¿Quiénes están detrás de la canción?

Aunque la banda femenina afgana Burka Band obtuvo popularidad en Europa durante los años 2000 e incluso realizó presentaciones en Alemania, sus integrantes nunca revelaron sus identidades.

La crítica del uso del burka iba más allá de la canción; lo utilizaban como una forma de evitar represalias en su contra por rebelarse contra el talibán… y aunque tiempo después desaparecieron de la esfera pública, su mensaje de protesta y resistencia aún continúa en pie.