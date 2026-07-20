¿Trump tuvo la culpa del brote de ciclosporiasis en Estados Unidos?

Lo que necesitas saber: El brote de "diarrea explosiva" causada por el Cyclospora cayetanensis ya podría ser el mayor en la historia de EE.UU.

El parásito Cyclospora cayetanensis que provoca la ciclosporiasis —o, mejor conocida, como “diarrea explosiva”— que está afectando a más de la mitad de Estados Unidos ya tiene una posible explicación: Los recortes presupuestales de la administración Trump.

Así comenzaron los recortes de Trump

Un año antes de que empezaran los miles de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos se reportó el desmantelamiento de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID).

La USAID trabajó durante más de 50 años en la creación de programas de ayuda humanitaria, gestión del crecimiento económico y de instituciones democráticas en todo el mundo. Hasta que regresó Trump a la Casa Blanca.

Foto: AP

Tal como reporta Newsweek y CNN, el 3 de febrero de 2025, Elon Musk —cuando todavía era jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para la administración Trump— propuso desmantelarla por su “ineficiencia” y “derroche” de fondos para ayudar a otros países.

En ese entonces, numerosos expertos advirtieron que el cierre de la USAID podía repercutir en un mayor número de muertes por conflictos y enfermedades. Y así fue.

Con el desmantelamiento de la USAID, los CDC también eliminaron la División de Enfermedades Parasitarias y Malaria (DPDM, por sus siglas en inglés). Con ella, la vigilancia de enfermedades transmitidas por alimentos como la ciclosporiasis.

Foto ilustrativa: Pexels

Otro de los factores que empeoraron la situación fue la eliminación del Título 42. Esta orden ejecutiva evitó la recontratación de científicos extranjeros y altamente calificados que trabajaban en los CDC.

Trump le dice adiós a la vigilancia de la ciclosporiasis y otras enfermedades

Los recortes de Trump no pararon ahí. En julio de 2025 la Red de Vigilancia Activa de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (FoodNet) modificó drásticamente un importante programa de monitoreo de infecciones por intoxicación alimentaria.

FoodNet llevaba 30 años de colaboración rigurosa entre los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), diez departamentos de salud estatales y el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos.

Sin embargo, de los ocho patógenos que vigilaron durante décadas, se redujeron a dos cuando decidieron que los reportes de la ciclosporiasis, entre otros, eran opcionales. (AQUÍ el reporte).

Foto: CDC

Ciclosporiasis en Estados Unidos: Un brote proporcional a los recortes de Trump

Entre los recortes presupuestales de Trump por aquí y por allá los CDC redujeron su capacidad para monitorear, investigar y responder rápidamente a brotes multitudinarios como el de ciclosporiasis en Estados Unidos.

Según reporta Newsweek, el número total de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos va retrasado respecto a los informes locales. CNN también reportó que los primeros casos ocurrieron a mediados de mayo, pero los CDC no alertaron hasta el 14 de julio.

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Además, señalan que probablemente se está subestimando la magnitud del brote porque muchos casos no se diagnostican ni se atienden formalmente. ¡OJO! Los casos de ciclosporiasis no son nuevos. De hecho, son muy comunes durante el verano, pero nunca se habían visto en esta magnitud. AQUÍ los datos.

Hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos y México siguen investigando el origen de la ciclosporiasis pero las dudas queda en el aire. ¿Cuál será el próximo brote? ¿Será peor que el de ahora? ¿Las autoridades se harán cargo?

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