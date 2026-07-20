Lo que necesitas saber: Leandro Paredes podría recibir tres partidos de suspensión

¡Se vienen sanciones para algunos jugadores de la Selección de Argentina! O al menos eso sería lo que muchos esperan de la FIFA, una vez que se abrió un expediente contra la Selección de Argentina por las diversas agresiones contra futbolistas españoles una vez que terminó el partido, en el cual España se impuso 1-0.

Uno de los jugadores argentinos que ha quedado bajo la lupa es Leandro Paredes, quien golpeó a Gavi en un par de ocasiones. Algunas versiones indican que el futbolista argentino de Boca Juniors podría recibir entre dos y tres partidos de suspensión.

Leandro Paredes agrediendo a Gavi / Mexsport

FIFA abre expediente contra Argentina después de la final del Mundial

Argentina terminó el partido con 10 hombres en la cancha tras la expulsión de Enzo Fernández, al final del tiempo regular y después España encontró el gol de la victoria en el comienzo del segundo tiempo extra y tras el silbato final jugadores españoles comenzaron a festejar, lo cual molestó a varios argentinos.

En redes sociales han circulado videos de Nahuel Molina golpeando en el abdomen a Rodri cuando ésta corría para celebrar con sus compañeros y segundos después se le puede ver encarando e insultado al futbolista del Manchester City.

Y esto que ha sido



¿Hay peor perdedor que un argentino?



A mamarla mucho! pic.twitter.com/BdKfNCqQIu — Mateo (@mateo_paramo_) July 20, 2026

Roberto Ayala, miembro del cuerpo técnico, agredió a Dani Olmo a quien parece lanzarle un puñetazo que impacta cerca del cuello.

MIENTRAS LAMINE YAMAL REZABA… pic.twitter.com/9SPl4s4Gep — Diario Olé (@DiarioOle) July 20, 2026

Sin embargo, los hechos que más han llamado la atención involucran a Leandro Paredes, jugador de Boca Juniors y de 32 años de edad, golpeando en un par de ocasiones de forma violenta a Gavi, de 21 años y quien juega para el Barcelona.

LA PELEA DEL FINAL



Leandro Paredes fue a buscar los jugadores de España en el final del partido



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Otra de las conductas que más ha llamado la atención es que la Selección de Argentina le dio la espalda a los festejos de la Selección de España.

Leandro Paredes podría ser suspendido tres partidos

De acuerdo con varios reportes, Leandro Paredes fue expulsado al final del partido por conducta violenta, y de acuerdo con el Código de Disciplinario de la FIFA este tipo de conductas son merecedoras con al menos tres partidos de suspensión.

En tanto, Roberto Ayala y Nahuel Molina podrían recibir un partido de suspensión, pero también la AFA podría recibir un castigo por todos estos incidentes y éste sería con una multa económica.

Leandro Paredes contra Gavi / Mexsport

Será en los próximos días cuando se den a conocer las sensaciones y todo dependerá de lo que esté redactado en el acta del árbitro central.