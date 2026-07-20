Lo que necesitas saber: Lionel Messi disputó su tercera final en un Mundial

Lionel Messi compartió el primer mensaje después de la final del Mundial perdida ante España en Estados Unidos. La estrella de la Selección de Argentina evitó entrevistas después del partido y había permanecido en silencio.

Pero a casi 24 horas después de la final, el 10 compartió una publicación en redes sociales en la cual deja de manifiesto que el resultado sigue doliendo, pero a la vez dijo sentirse orgulloso del grupo que jugó una segunda final consecutiva.

Messi en la final del Mundial 2026

El primer mensaje de Messi después de la final perdida ante España

Messi disputó su último partido en un Mundial y se fue sin que su selección hiciera un solo disparo a portería. Las únicas aproximaciones se dieron en la parte final del segundo tiempo extra.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo.

“Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo.

“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos.

“También quiero felicitar a España por el campeonato”, compartió el argentino.