Lo que necesitas saber: 12 personas fueron detenidas en diversos puntos de España durante los festejos

La Selección de España ganó la final del Mundial 2026 ante Argentina en tiempo extra y conquistó su segunda Copa del Mundo, por lo cual millones de españoles salieron a las calles a celebrar hasta altas horas de la noche, sin embargo, reportes arrojan un saldo con al menos dos personas fallecidas y decenas de heridos.

El partido entre España y argentina finalizó cerca de las 10:30 de la noche, en horario de Europa, y desde esa hora comenzaron los festejos por el campeonato, en los cuales se reportaron varios casos de violencia y delincuencia, por lo cual 12 personas fueron arrestadas.

Madrid is celebrating! What a beautiful day for Spain!



The streets are full of pride, passion, and joy as the World Champions celebrate this unforgettable moment. Spain has the trophy, the fans have the memories, and football history has been written.



¡Viva… — American Nightmare (@thewakeninq) July 19, 2026

Dos fallecidos en los festejos de España por el Campeonato del Mundo

De acuerdo con información de Mundo Deportivo un menor de 13 años de edad falleció en Salamanca, cuando la estructura de una fuente se vino abajo. Además, otro menor tuvo que ser hospitalizado por una fractura en la pierna.

El otro fallecimiento se reportó en Toledo, en la localidad de Sonseca. Se trata de una persona de 20 años de edad, quien se encontraba en una plaza mirando el partido cuando comenzó a convulsionar. Aunque fue entendido por servicios de emergencia, el joven perdió la vida.

También en Toledo una persona de 19 años de edad fue reportada en estado de gravedad tras ser agredido con un arma blanca.

Festejos en España

80 personas lesionadas en los festejos de España

Los festejos más importantes en España se dieron en la ciudad de Madrid, donde las autoridades reportaron hasta 36 personas heridas que fueron ingresas a diversos hospitales de la capital española. Asimismo, se reportaron siete detenciones en esta ciudad, la mayoría de ellas en un bar,

En Barcelona, otro de los puntos que reunieron a más personas, se indicó que 29 personas fueron atendidas por servicios de emergencia, aunque ninguna de ellas se encuentra en estado grave. Además tres personas fueron detenidas por robos durante la madrugada.