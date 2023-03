Cuando todos pensábamos que la novela Packers-Aaron Rodgers-Jets se robaría a toda la audiencia en la temporada baja de NFL, llega Lamar Jackson y los Ravens a decir quítate que ahí te voy.

Y es que, la historia de Baltimore con su QB ha sido una auténtica rueda de la fortuna, teniendo situaciones en lo más alto y otras en lo más bajo, pero bajo en realidad, casi como subterráneo.

Lamar Jackson llegó a los Ravens y se convirtió en un QB de élite con la franquicia, pero desafortunadamente para él, los triunfos en momentos claves no han llegado y el Super Bowl sigue siendo un sueño para ambos.

El QB de Ravens ya fue MVP de la NFL en 2019 – Foto: Getty Images

Eso no le quita que sea uno de los mejores mariscales de toda la NFL, así que, buscaba un contrato que le diera mucho dinero garantizado y los Ravens le pararon su tren, negándole esa idea de mucho money seguro.

¿Lo vale? Sí, porque Lamar Jackson tiene una calidad incomparable. ¿Los Ravens se lo darán? Pues no, el contrato de renovación no existe ni existirá, así que, el QB mejor pidió su cambio, con todo y que lo firmaron con etiqueta de jugador franquicia no exclusiva.

¿Será el adiós de Lamar Jackson y los Ravens? – Foto: Getty Images

¿Qué sigue para Lamar Jackson?

Bueno, un canje podría ser lo más seguro en el panorama de Lamar Jackson y los Ravens, pero sólo falta que un equipo se interese en el QB y el mucho dinero que quiere, además de darle a los Ravens lo que merecen por el mariscal.

A cómo están las cosas en la NFL, son muchos los equipos que necesitan un QB y más uno tan confiable como lo es Lamar Jackson, pero no todos los equipos tienen suficiente dinero en el tope salarial para soportar una transacción así.

Bajo esta primicia, muchos equipos ya se han bajado del barco. Son al momento, dos equipos los que han alzado medianamente la mano por el QB.

Patriots, una posibilidad que Lamar Jackson abrió… ¿será?

Los Pats no viven su mejor momento y es que, tras dejar a Tom Brady, las cosas no son las mismas y están condenados al fracaso, si es que no resuelven algo pronto.

Mac Jones es un mar de dudas y el Bailey Zappe, quiere tener ese lugar de titular, pero un tal Lamar Jackson se involucra en este caso y rápidamente toma la delantera (al menos en el deseo de la gente) para jugar en Patriots.

Y Lamar Jackson no les hace el feo, porque según un insider de NFL, el rapero Meek Mill le escribió un mensaje de texto a Robert Kraft, dueño de la franquicia donde dice que Lamar Jackson quería jugar en los Patriots.

Peeeeeeeero, aunque esta noticia emociona a toda la Pat Nation, Robert Kraft le deja todo el paquete a Bill Belichick, pues menciona que es cuestión del entrenador la posible contratación de Lamar Jackson.

Bill Bellichick decidirá si los Pats buscan o no a LJ – Foto: Getty Images

¿Qué dicen los Colts?

Han sufrido y gacho desde que Andrew Luck se retiró. Hemos visto un desfile de buenos y malos QB pasar por las filas de los Colts, por lo que una posible contratación de Lamar Jackson, acabaría con todos los problemas.

Entonces, desde Indianapolis están evaluando todas las posibilidades de firmarlo y en caso de que sea viable, harán todo lo posible por sumarlo a sus filas, aunque el dueño del equipo dice que no cree en los contratos de dinero garantizado, como el que pide el QB.

Jim Isray, dueño de los Colts – Foto: Getty Images

A ti, ¿en qué equipo te gustaría ver a Lamar Jackson en 2023?