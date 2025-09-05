Lo que necesitas saber: Anisimova domina los duelos individuales contra Sabalenka, con 6 victorias en 9 partidos

Amanda Anisimova y Aryna Sabalenka tienen una cita con la otra y con la historia. Se verán las caras en la final femenil del US Open 2025, último Grand Slam del año, en una batalla que es difícil que no nos recuerde a la de David y Goliat.

Mientras Sabalenka es la actual campeona del US Open y número 1 del mundo, Amanda Anisimova sigue buscando su primer Grand Slam.

Foto: Getty

Aryna Sabalenka vs Amanda Anisimova: ¿Cuándo y dónde ver la final femenil del US Open?

El juego final entre Amanda Anisimova y Aryna Sabalenka se juega este sábado 6 de septiembre; el horario todavía está por confirmarse, pero se espera que sea entre las 15:00 y 16:00 horas.

¿Dónde ver el partido? Por la misma señal que ha transmitido todo el torneo: ESPN y Disney+.

Honey Deuce, el cóctel del US Open / Foto: Getty

Bicampeonato o primera corona en el US Open

Lo dicho, Aryna Sabalenka lleva un tiempo dominando el tenis femenil, pero este 2025 no ha podido consolidarlo en ningún Grand Slam. Perdió la final del Australian Open y la de Roland Garros, para luego caer en semifinales de Wimbledon, curiosamente ante Anisimova, quien luego perdió la final.

Y es que si hay una tenista que le tiene tomada la medida a Sabalenka, esa es justamente Amanda Anisimova. La estadounidense ha vencido 6 veces en 9 partidos a la bielorrusa.

Pero aunque Anisimova domina los duelos individuales, en títulos Sabalenka la deja por mucho, 20 vs 3. Si hablamos solo de Grand Slam, Sabalenka tiene 3 y Anisimova todavía busca el primero.

¿Podrá Sabalenka volver a ganar el US Open, o Anisimova conseguirá su primer título para ser la tercera local que gana el torneo en los últimos diez años?