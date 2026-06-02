Lo que necesitas saber: Apenas en 2020 sabíamos del inicio de la carrera de Laufey. Este 2026, la artista islandesa se presentará en el Palacio de los Deportes.

Se los decíamos: Septiembre será un mes lleno de conciertos. Hoy pueden sumar a la lista de shows que se harán durante el mes patrio al que Laufey ofreceré en el Palacio de los Deportes.

Laufey nos ha cautivado con su jazz instrumentado y una voz excepcional. Foto vía Facebook de Laufey.

Fecha del show de Laufey en el Palacio de los Deportes

OCESA confirma que Laufey se presentará en el inmueble de Churubusco el próximo 12 de septiembre. Su presentación en el Auditorio Nacional es parte de su gira “A Matter of Time”.

Laufey es una cantante con una voz prodigiosa, cuya carrera se ha decantado por el jazz, acercando el género a las nuevas generaciones… y que a muchos ha hecho rememorar las glorias de artistas como Doris Day, Peggy Lee y Julie London.

Laufey en Auditorio Nacional / Imagen: OCESA

Aunque anclada en lo clásico, los trabajos de Laufey ofrecen una producción y arreglos contemporáneos que logran un producto encantador en un jazz con elementos de pop que nos cautiva.

Boletos para Laufey en el Palacio de los Deportes

Los boletos para Laufey en el Palacio de los Deportes estarán a la venta a partir del 5 de junio. Será en preventa, luego de eso, iniciará la venta general. Todo por el sistema Ticketmaster.

Laufey inició su carrera en 2020, con el sencillo “Street by Street”. Actualmente cuenta con tres discos, el último de ellos el que le da nombre al tour: A Matter of Time de 2025.