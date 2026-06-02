Lo que necesitas saber:
La última vez que Blonde Redhead estuvo en México fue como parte del lineup del Corona Capital 2024.
Septiembre se está poniendo “cargadito” en cuanto a conciertos. Ya anunció Siddartha, Scorpions, Jamiroquai, habrá Vans Warped Tour… y, ahora, podemos anotar a Blonde Redhead.
La banda estadounidense está confirmada para presentarse en nuestro país en septiembre próximo… el día 21 para ser exactos. El lugar: el teatro Metropólitan de la CDMX.
Blonde Redhead es una bandota que, formalmente, inició en 1995, año en el que publicaron su álbum debut. Y, de ahí, armaron una enorme discografía, cuya última parte se lanzó en 2023: Sit Down For Dinner.
Boletos para Blonde Redhead en México
Los boletos para Blonde Redhead en el Teatro Metropólitan estarán disponibles a partir del 4 de junio. Ya saben, primero en preventa. Después comenzará la venta general.
La última vez que Blonde Redhead estuvo en nuestro país fue para el Corona Capital 2024. Dos años de aquella excelente presentación… ahora regresan y para un show en solitario.