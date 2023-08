Lo que necesitas saber: Edson Álvarez se proclamó campeón de la Eredivise en un par de ocasiones y levantó una Copa de Holanda.

Edson Álvarez fue un jugador muy importante para el Ajax, no lo decimos nosotros, lo dijo el propio equipo tras su salida al West Ham de la Premier League con un emotivo video, sin embargo, hay personas que dudan su talento, como Wim Kieft un ex jugador, que afirmó que el ‘Machin’ no es un jugador especial y hasta lo llamó mediocre.

Para Kieft la salida del mexicano no representa ningún problema para los ‘Hijos de los Dioses’, pues nunca fue una pieza fundamental para el equipo a diferencia de Dusan Tadic o Jurriën Timber.

Edson Álvarezx lloró con la despedida que le dedicó el Ajax / Foto: @AFCAjax

‘Edson es un jugador mediocre’

Durante sus cuatro años en el Ajax de Ámsterdam, Edson Álvarez se convirtió en un jugador importante, se ganó la titularidad y le dio gran seguridad a la defensa del equipo, es más, se dice y se cuenta que la directiva neerlandesa se negó a dejarlo ir al Chelsea hace un par de temporadas, porque significaría una gran perdida para el plantel, a diferencia de lo que Kieft afirma.

“Con la salida de Tadic y Jurriën Timber, el Ajax ha perdido calidad, pero decir que las cosas se están derrumbando porque se ha ido Edson Álvarez es ir demasiado lejos“ Wim Kieft sobre Edson Álvarez

Aunque sus declaraciones no son muy acertadas, pues Edson ya se encuentra listo para empezar su aventura en la Premier League con el West Ham, después de ser coreado y ovacionado en múltiples ocasiones por la afición del Ajax, que lo veía como una de sus figuras.

The fourth Mexican to adorn the famous Claret & Blue ??⚒️ pic.twitter.com/1b6SQu6545 August 10, 2023

“El mexicano supuestamente tiene determinación, pero de ninguna manera es un futbolista especial. Todos hablan unos tras otros, pero Álvarez sigue siendo un jugador mediocre en el futbol” Wim Kieft, ex jugador

¿Qué hizo Edson con el Ajax?

Durante sus pasó por el Ajax, el ‘Machin’ se proclamó campeón de la Eredivisie en un par de ocasiones, además levantó una Copa de Holanda en 147 partidos marcó 13 goles sin ser delantero, así que, sus números hablan por sí solos. El Chelsea lo buscó para que se uniera a sus filas, igual que el Borussia Dortmund, dos clubes importantes de Europa que vieron algo en el ‘mexicano’ que Wim no ha logrado ver.

Edson Álvarez firmó contrato con el West Ham / Fotografía West Ham

¿Quién es Wim Kieft?

Kieft fue un jugador formado en las fueras básicas del Ajax y tras su retiro de las canchas, inició su carrera comentarista en Países Bajos. Ganó la bota de oro Europea con tan solo 19 años de edad y compartió equipo con el mismísimo Johan Cruyff y Van Basten, tras su retiro sufrió algunas adicciones de las que le tomó 20 años recuperarse.

