Lo que necesitas saber: Elijah Adebayo es un jugador que se formó en las fuerzas básicas del Fulham desde el 2013

Seguramente todos conocemos a alguien a quién no le gusta su nombre, que porque está muy largo o no es muy bonito, es más, hasta porque es dificil de pronunciar, bueno, pues después de escuchar o más bien, leer el nombre de Adebayo no les van a quedar ganas de quejarse.

Elijah es un delantero inglés que juega actualmente con el Luton Town de la Premier League y su nombre completo es: Elijah Anuoluwapo Oluwaferanmi Oluwatomi Oluwalana Ayomikulehin Adebayo, no es broma, así lo registraron sus padres.

Así quedamos después de leer el nombre de Adebayo

¿Quién es Elijah Adebayo?

Adebayo, como le dicen sus cuates, nació el 7 de enero de 1998 en Brent, Inglaterra y tiene ascendencia nigeriana de parte de sus padres, así que cuenta con dos nacionalidades, aunque la pregunta del millón es ¿Por qué tiene ese nombre tan largo?

Lamentablemente no tenemos esa respuesta, pero sí sabemos que de acuerdo a la cultura nigeriana, su nombre puede tener los siguientes significados; ‘El fue feliz’ ‘Dios es mi guía’ ‘Llegó en un momento de alegría’.

Eliyah Adebayo, jugador con el nombre más largo de la Premier League / Fotografía @LutonTown

Aunque Elijah no es el único en tener un nombre largo y raro, hay una lista de varios jugadores que no le piden nada a su nombre:

Manuel Marouane da Costa Trindade Senoussi | Francia

Cristian Mark Junior Nascimento Oliveira Baroni | Brasil

Benoît Pierre David Assou-Ekotto | Francia

John Baggio Martial Rakotonomenjanahary | Madagascar

Dmitró Anatóliyovich Chigrinsky | Ucrania

Si hablamos de nombres largos, Adebayo podría darse un ‘tiro’ también con Charles Leclerc y Carlos Sainz, piloto de Ferrari en la Fórmula 1. El monegasco se llama Charles Marc Hervé Perceval Leclerc, mientras que el español tiene un nombre aún más largo, tomen aire; Carlos Sainz Vázquez de Castro Cenamor Rincón Rebollo Virto Moreno de Aranda Don Per Urrielagoiria Pérez del Pulgar.

Luego estoy de la nada y mi cabeza empieza

✨Carlos Sainz Vázquez de Castro Cenamor Rincón Rebollo Birto Moreno de Aranda de Anteruriaga Tiapera Deltún✨ pic.twitter.com/ybDtb0Hci0 — ⛥.₊ °✦????????????? ⛥.₊ °✦ (@iGreciaHazel) November 24, 2021

Los inicios de Elijah Adebayo en el futbol

Elijah Adebayo es un jugador que se formó en las fuerzas básicas del Fulham desde el 2013, en el 2016 se fue de préstamo al Slough Town de la sexta división de Inglaterra, posteriormente también probó suerte en el Bognor Regis Town, Cheltenham, Swindon Town, Stevenage, FC Walsall.

Fue en el 2021 cuando llegó al Lutton Town, en donde ha logrado destacar a base de goles, tan solo en lo que va de la temporada 2023/24 suma 8 goles y 26 partidos. Podría jugar para la Selección de Inglaterra o Nigeria, solo falta que lo convoquen, aunque si sigue así seguramente no tardará en elegir una playera definitiva.

Te puede interesar