Registro, ensayos y veto: Las medidas de la FMF contra el grito homofóbico en partidos de Selección Mexicana

El peor enemigo de la Selección Mexicana durante los últimos meses ha sido su afición, pues la presencia del grito homofóbico en los últimos partidos provocó un nuevo veto al Estadio Azteca en eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Las campañas elaboradas por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) sirvieron para poco y nada, por lo que se implementarán nuevas medidas.

La intención del organismo encabezado por Yon De Luisa es facilitar la identificación de aquellos que griten la palabra prohibida a los porteros rivales. Los avisos e incluso la suspensión de los partidos tampoco funcionaron, así que vienen los cambios. Por supuesto, el Tribunal de Arbitraje Deportivo seguirá cada paso de cara a Qatar 2022.

“La Federación inició un procedimiento ante el TAS con fin que se avalen protocolos establecidos en la FIFA, así como los avances obtenidos hasta hoy. No obstante, los próximos dos partidos de la Selección como local, no abriremos el estadio para el publico en general. Utilizaremos estos dos partidos con un grupo de control de 2 mil aficionados“, explicó el presidente en conferencia de prensa.

Estas son las nuevas medidas de la FMF para erradicar el grito en partidos de Selección Mexicana

La Selección Mexicana enfrentará a Jamaica, Costa Rica y Panamá en la primera Fecha FIFA del año; los últimos dos enfrentamientos se jugarán en el Azteca y ya no serán taaan a puerta cerrada. Ojo, esto no quiere decir que tú como aficionado podrás ir al Azteca: El grupo piloto será elegido por la misma FMF y no habrá venta al público en general.

Aproximadamente 2 mil personas asistirán al Coloso de Santa Úrsula el domingo 30 de enero y el miércoles 2 de febrero para poner en marcha una nueva serie de protocolos. Por acá te contamos los pasos:

Control en los accesos : La forma de comprar los boletos para partidos de Selección Mexicana sufrirá un cambio radical, ya que tendrás que registrarte al momento de adquirirlos. El sitio web te entregará un código QR que posteriormente presentarás en tu ingreso al estadio, junto a una identificación.

: La forma de comprar los boletos para partidos de Selección Mexicana sufrirá un cambio radical, ya que tendrás que registrarte al momento de adquirirlos. El sitio web te entregará un código QR que posteriormente presentarás en tu ingreso al estadio, junto a una identificación. Incremento en la seguridad : Los elementos encargados de retirar a quien grite a los porteros serán más para evitar confusiones o que se ‘escape’ algún chistoso.

: Los elementos encargados de retirar a quien grite a los porteros serán más para evitar confusiones o que se ‘escape’ algún chistoso. Dinámicas para sana convivencia: Así como hemos visto en otros duelos de Selección Mexicana, habrá diferentes actividades para que la afición pase un rato agradable en un espacio seguro.

Y seguro te preguntas qué sucederá con aquellos que sean sorprendidos encabezando el grito homofóbico. La intención de la FMF es retirarlos de los estadios y a través del protocolo anterior, identificarlos para que no puedan asistir a partidos de México durante cinco años.

Otro objetivo es que todo esto se mantenga durante el reto del octagonal de la Concacaf. La Selección Mexicana enfrenta a Estados Unidos el 24 de marzo y luego a El Salvador el 30 del mismo mes.