Lo que necesitas saber: Entre las peticiones de los habitantes estaba el acceso libre y garantizado a la playa, respeto a la zona federal, restauración del medio ambiente, transparencia en el uso del agua y la instalación de una mesa de diálogo con la comunidad.

En Nayarit está ocurriendo una situación a la que se le debe dar más atención. Resulta que vecinos se manifestaron en contra de un desarrollo turístico en la playa Las Cocinas para exigir el acceso libre a la costa, además de transparencia sobre el uso del agua y la instalación de una mesa de diálogo con la comunidad.

Protesta en Nayarit // Foto: Redes sociales (captura de pantalla)

Vecinos protestan por intento de privatización de la playa Las Cocinas

Cada cierto tiempo sale a la luz un nuevo caso de alguna empresa gandalla que busca privatizar alguna playa en nuestro país. Esta vez ocurrió en Nayarit.

Y como en otras ocasiones, los habitantes se manifestaron para denunciar la situación… pues comenzó la construcción de un complejo turístico en la playa Las Cocinas.

Además, también exigieron el acceso libre y garantizado a la playa, respeto a la zona federal, restauración del medio ambiente, transparencia en el uso del agua y la instalación de una mesa de diálogo con la comunidad.

Durante la protesta, algunas manifestantes ingresaron a la obra, momento en el que la situación escaló a gritos y empujones entre autoridades y activistas que terminaron con algunas personas detenidas.

¿Qué dijeron las autoridades al respecto?

Luego de que comenzaran a circular en redes sociales algunos videos de la protesta y las denuncias en contra de la construcción, las autoridades informaron que brindaron “atención institucional para garantizar el acceso público a la playa Las Cocinas”.

De acuerdo con su comunicado, se instalarán mesas de diálogo, revisarán el avance de los trabajos de construcción y darán seguimiento a las evaluaciones técnicas y ambientales.

“La Secretaría de Gobernación reitera que el libre acceso a las playas es un derecho que debe garantizarse conforme al marco legal vigente, por lo que será un eje central en las decisiones relacionadas con la obra”, se lee.

En fin, habrá que darle seguimiento al tema para ver si realmente las autoridades cumplen con lo planteado o si existe alguna irregularidad en el desarrollo turístico en la playa Las Cocinas, Nayarit.