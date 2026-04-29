Lo que necesitas saber: Con bases en el emo core y el indie, el midwest emo tiene varias bandas representativas. Algunas de ellas han visitado México.

Guitarras distorsionadas en canciones que coquetean con el pop y el indie rock… incluso –en algunos casos– con la precisión del math rock, pero sin centrarse tanto en estructuras: casi todo es emotividad y melancolía. Así es el midwest emo, la segunda sacudida del emo core.

American Football en el Corona Capital 2024. Foto: Stephania Carmona.

Antecedentes del Midwest Emo

Aunque algunos creen que el emo surgió en los 2000, en realidad ya existía desde los 80 y su sonido –mucho más crudo que el que años después popularizaron My Chemical Romance, Paramore y otros– fue el que bandas del midwest emo tomaron como base para sus creaciones.

Claro, no puede hablarse de midwest emo sin mencionar su otro pilar fundamental: el indie rock. Así que a los guitarrazos y lamentos furiosos del emo, se sumó el espíritu DYU (“Do It Yourself”… o sea, “Hazlo tú mismo”) proveniente de Nueva York… y más que eso: su estilo más melódico, por veces tierno y tranquilo, casi aletargado.

James McNew de Yo La Tengo / Foto: Eduardo López para Indie Rocks!

Parece contradictorio, pero quizás es lo más atractivo de la música que hacen bandas de la ola midwest emo: pasajes tranquilos, melodías que se construyen en arpegios… para luego ser sacudidas por guitarrazos y una emotividad que se desborda casi de manera espontánea y desgarradora.

Bandas emblemáticas del Midwest Emo

Sunny Day Real Estate

Originaria de Seattle… a inicios de los 90. Bien podría haberse ido por el lado del grunge esta banda, pero no lo hizo (no por completo), sino que metió algo más melódico a sus canciones. SDRE desapareció luego de sacar un par de buenos discos (con una respectiva reunión, años después)… pero sus integrantes no dejaron de hacer música. Sobre todo el bajista Nate Mendel, quien se unió a Foo Fighters (el baterista William Goldsmith también fue parte de los primeros años de la banda de Dave Grohl).

Mineral

Esta sí, de las primeritas. Fundada en 1994, Mineral es una banda de Texas que puede considerarse como una de las más influyentes del movimiento, pese sólo haber tenido una vida de cuatro años. Su álbum debut, The Power Of Failing, es un clásico absoluto con canciones llenas de emotividad, energía cruda y melodías arpegiadas que bandas posteriores han evocado una y otra vez.

Braid

Fundada en 1993 con Bob Nanna en guitarra y voz, esta banda se mete de lleno en lo energético del emo core, pero con canciones con estructuras cambiantes… como si se tratara de math rock, aunque de una manera tan vertiginosa que es casi imperceptible. Braid tiene una discografía no muy extensa. Casi siempre aplaudida… tanto que su tercer Álbum, Frame & Canvas (1998), llegó a ser calificado por la crítica como el “London Calling del emo”.

The Get Up Kids

Contemporánea de la anterior. The Get Up Kids es una banda oriunda de Kansas City considerada como una de las fundamentales del midwest emo y que llevó sus sonido al terreno pop. Sus letras muy personales y melodías pegajosas pueden escucharse en discos como Four Minute Mile, On a Aire y Guilt Show… aunque los fans consideran que su mejor álbum es el Something to Write Home About de 1999 (y con una portada de las más recordadas… incluso por los que no son fans: en su momento, se veía por todos lados).

Una leyenda. En 1999 sacaron su primer disco y con ese les bastó para convertirse en referente… casi creadores de un sonido aparte. Quince años después, la banda se reunió y no ha parado (este 2026 lanzarán un cuarto disco). ¿La banda más importante del midwest emo? Quizás… “Never Meant” se ha convertido en todo un himno, emblema de toda una época y con un sonido que han tratado de replicar tanto contemporáneos como sucesores.