Máxima goleadora de Chivas, campeona del Apertura 2022, bicampeona de goleo y Balón de Oro de la Liga MX Femenil. Se dice fácil, pero Alicia Cervantes está conquistando el futbol mexicano y tiene la intención de hacer lo mismo en la selección.

Licha es una de las siete delanteras convocadas con México al Premundial de la Concacaf y una de las más queridas por la afición. Como una de las líderes del equipo, la tapatía sabe que el primer objetivo del torneo es llegar a semifinales y el segundo, a la final.

Foto: Mexsport

Esto le daría al Tri el boleto al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, pero también a los Juegos Olímpicos de París 2024. Consciente de que se disputarán tres partidos cruciales en ese camino, Alicia Cervantes se visualiza en la final, en un segundo partido contra las estadounidenses y clasificada a ambas justas.

“El equipo está muy concentrado y contento; nunca me había tocado un grupo como el que tenemos ahorita. Estamos preparándonos para enfrentar a Estados Unidos no solo en el grupo, sino también queremos llegar a la final y enfrentarlas ahí. Sabemos que va a ser un torneo complicado porque hay más equipos por los que tenemos que pasar antes para llegar a una final contra Estados Unidos“, confesó la atacante en entrevista para Sopitas.com.

Y para lograr todo esto, Licha y toda la Selección Mexicana contarán con el respaldo de su gente.

Getty Images

El fenómeno de Alicia Cervantes en Chivas y Selección Mexicana

En el Estadio Azteca, el Azul o el Volcán. No importa el lugar, pues el nombre de Alicia Cervantes siempre es coreado por la afición. Si empieza de titular es ovacionada desde el primer minuto; si está en la banca, la gente pide que ingrese a la cancha.

Este es un fenómeno que no se ve con cualquier jugadora, con todo y que los fans del Tri Femenil reciben a todas con mucho cariño. Licha Cervantes, no oculta la alegría que esto le genera y aunque su prioridad es hacer las cosas bien en el campo, agradece el apoyo que sale de las gradas.

“Vivirlo en selección es algo muy importante porque no solo es un equipo, somos una nación. Obviamente que toda esa gente te respalde como jugadora y empiece a gritar tu nombre, que sepa que puedes estar en el XI, llega un momento que no me la creo. Siento felicidad de saber que hay mucha gente que corea mi nombre.

“No me lo imaginaba. Ahora que me pasa de repente sí volteo un poco a las gradas y veo que sí está pasando. Pero trato de no enfocarme en lo que pasa afuera, sino adentro de la cancha“, dijo.

Licha siendo tendencia y aclamada por la afición ❤️ Eres una CRACK @LichaCervantes ???#RojiblancasdeSelección pic.twitter.com/HpeAxKxa7T — Las Rojiblancas Nacional (@rojiblancas_nal) September 22, 2021

La competencia en el ataque de cara al Premundial

La creación de la Liga MX Femenil elevó la competencia en todas las posiciones de Selección Mexicana; sin embargo, el ataque es un auténtico dolor de cabeza para Mónica Vergara porque sobra calidad por las bandas y con las goleadoras.

Alicia Cervantes es una de las delanteras que juega en la Liga desde el primer torneo (Apertura 2017) y ha visto la evolución de sus compañeras y rivales. Por ello, crece el mérito de haber entrado a la convocatoria final de Vergara.

“Estoy feliz de poder estar en este Premundial, de quedar entre las 23 jugadoras es algo que valoro muchísimo. Ha sido mucho trabajo también. Quiero dar buenos resultados y sacar estos boletos que se están jugando“, agregó Licha.

Y es que el reflejo de todo el talento que hay en México fue la lista preliminar de 60 futbolistas. América, Tigres, Chivas, Juárez, Rayadas y Pachuca son solo algunos equipos que aportaron jugadoras; hubo elementos de la NWSL, de universidades de Estados Unidos… en otras palabras, por goles no paramos y Alicia Cervantes lo sabe a la perfección.

“Hay muchas delanteras que siempre están peleando por un lugar. Cuando nos toca venir acá a selección, es una de las posiciones más fuertes que está peleándose. Desde un principio estoy en la Liga, pero en algún momento yo no jugaba como 9, entonces ahora que empecé nuevamente, sí hay muchas que queremos un lugar“.

Foto: Getty Images

Licha como modelo a seguir

El nombre de Alicia Cervantes es mucho más que una figura goleadora. Inspira a las nuevas generaciones de niñas y niños, pone de pie incluso a aficionados de otros equipos y esto conlleva una gran responsabilidad.

“Obviamente eso era algo que no pasaba. Ahora que pasa, para nosotros es bueno saber que muchas generaciones nos están viendo, que quieren ser como las jugadoras que estamos en Liga y Selección. Eso te da a aprender y a valorar muchas cosas que tal vez antes no tenías“.

Pero antes de llegar a Chivas o a Selección Mexicana, Alicia Cervantes nos dio una gran lección. Salió de Atlas ante la negativa de la directiva a subir los salarios al equipo femenil, pero nunca permitió que el club cambiara la versión de lo que sucedía.

La pregunta fue sencilla: ¿Qué le diría la campeona y seleccionada a esa Alicia Cervantes que no se quedó callada y priorizó que se valorara su trabajo?

“La cuestión de que nunca se dio por vencida, nunca tuvo miedo a salir a hablar y decir la verdad. Nunca me ha gustado mentir o hacer algo en lo que no estoy contenta o feliz. Si algo me molesta o algo no está bien, siempre voy a salir a decirlo. Le diría eso a Alicia“, finalizó.

Mexsport