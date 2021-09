“La garra paralímpica supera los límites de lo físico”: Entrevista con Erick Ortiz Monroy, orgullo mexicano en lanzamiento de bala

Estamos acostumbrados a ver a los deportistas paralímpicos como superhéroes o personas extraordinarias. Erick Ortiz Monroy destaca en el lanzamiento de bala y se considera una persona como cualquier otra, pero eso no quiere decir que demerite su propio trabajo.

Experto en varios campos del deporte, representó a México en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y ya de regreso, nos abrió las puertas de su vida para conocerlo como atleta y fuera de la pista que lo catapulta a la élite internacional.

¿Quién es Erick Ortiz Monroy?

Originario de Cuautitlán Izcalli, es exponente de lanzamiento de bala. Nació con artogriposis múltiple congénita, condición que impidió la formación completa de sus articulaciones: “En mi caso me afectó en los hombros y en las piernas“, explicó en entrevista con Sopitas.com.

Erick Ortiz Monroy incursionó primero en el basquetbol, curiosamente descubrió el atletismo y los lanzamientos mientras entrenaba. Además es Licenciado en Derecho, con un Diplomado en Investigación Criminal y otro en Derecho Deportivo, algo que él define como “mezclar mis dos pasiones“.

Entre el trabajo y el atletismo Erick no tiene mucho tiempo libre, pero eso no quiere decir que deja de lado sus gustos: “Soy muy fanático del deporte en general, de la NBA y del futbol americano. Mi familia siempre ha sido deportista, mi hermano es jugador de futbol americano y mi papá lo fue hasta Liga Mayor. No nos perdemos la NFL en casa“.

Ha participado en dos Campeonatos Mundiales de Atletismo (Qatar 2015 y Londres 2017), así como en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y Tokio 2020, donde alcanzó la Final de su categoría. Asimismo, llegó a competencias internacionales junior en baile en silla de ruedas.

💪🏼🔝🇲🇽 ERICK ORTIZ 🇲🇽🔝💪🏼 Un profesional en todos los sentidos. Erick Ortiz Monroy, en Tokyo 2020, luchará por poner en alto a México, en sus segundos Juegos Paralímpicos. 🇲🇽🔜🎌#FamiliaParalímpica. 🇲🇽❤️🔝 #YoLuchoPorMéxico 🤼‍♀️❤️🇲🇽 pic.twitter.com/Z5NaAvZVMk — Comité Paralímpico Mexicano (@COPAME) July 22, 2021

Los límites que supera la garra de los atletas paralímpicos

La falta de apoyo para las disciplinas olímpicas y paralímpicas no es un secreto, pero los resultados entre una y otra rama son muy diferentes. Es bien sabido que la cosecha de medallas para México siempre es más grande en los Paralímpicos.

Sin embargo, Erick Ortiz Monroy descarta que esto sea consecuencia de falta de esfuerzo, pues cualquier atleta aspira a ser el mejor en cualquier disciplina. Eso sí, argumenta que la cantidad de atletas que acude a las justas es muy diferente.

“Todos los deportistas con o sin discapacidad hacen el mayor de sus esfuerzos no para llegar a un quinto o cuarto lugar, luchamos para ir al primero. Creo que la disparidad de resultados es debido al nivel de competitividad que existe. No demerito nuestro trabajo porque siempre hay un nivel muy fuerte, aunque el volumen de participantes sí es diferente.

“Ahora bien, sin demeritar el trabajo de mis compañeros atletas olímpicos, en Paralímpicos nos caracterizamos por tener una garra más allá de los límites que permite la condición física y creo que es un factor importante a destacar“, explicó el lanzador.

La rutina de trabajo rumbo a los Juegos de París 2024

El siguiente objetivo de Erick Ortiz Monroy es claro: participar en los Juegos Paralímpicos de París 2024 y regresar con una medalla. El camino recién comienza y no se recorre solo, ya que se necesita del apoyo de un gran equipo para cumplir metas y superar lo ya logrado.

Monroy considera que el esfuerzo se divide en 80 por ciento físico y 20 por ciento mental. No obstante, la preparación va más allá de los lanzamientos: “Es un trabajo bastante fuerte, debo mencionarlo. Hay muchos factores que influyen en el atletismo. A la hora de la competencia es importante la parte psicológica y también tenemos un plan de alimentación por los estándares de dopaje“.

Al mismo tiempo, los atletas agradecen el apoyo de quienes siguen sus procesos. No obstante, en México hemos dado pasos muy pequeños comparados con otros países y el interés es una parte muy importante para impulsar al deporte adaptado.

“Yo invito a la gente a que se incluya en el mundo del deporte adaptado y de los Juegos Paralímpicos, sé que tiene ciertas diferencias, pero se vive la misma emoción e intriga, eso es lo importante. Como mexicanos damos el mayor esfuerzo para poner la bandera de México en alto. Gracias también a los que nos siguieron, ese es un plus que nos dan para saber que nuestro trabajo es importante“, agregó Erick antes de despedirse de Sopitas.com.