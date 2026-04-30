"No vamos a proteger a nadie", dice Sheinbaum pero pide pruebas contundentes en el caso de Rubén Rocha

Lo que necesitas saber: De contar con esas pruebas, conforme a la ley mexa, el gobierno estaría habilitado para responder como Estados Unidos pide.

“No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero venga a decidir el futuro del pueblo de México”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera del 30 de abril, después del breaking de las acusaciones que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó contra Rubén Rocha.

Ahí, en la mañanera, Sheinbaum señaló que tiene que haber pruebas “contundentes” contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros 9 personajes de la política y seguridad sinaloense.

Foto: @rochamoya_

De contar con esas pruebas, conforme a la ley mexa, el gobierno estaría habilitado para responder como Estados Unidos pide —a grandes rasgos, eso fue lo que dijo Sheinbaum.

Sheinbaum sobre las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha

Durante sus declaraciones, Sheinbaum aprovechó parte de los documentos publicados para sustentar las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa.

Foto: Presidencia.

“No voy a juzgar, lo voy a poner para que ustedes tomen sus propias conclusiones”, indicó para luego medio reprochar que Estados Unidos se saltó —según la SRE— la confidencialidad pactada en tratados internacionales.

“No vamos a proteger a nadie”

También dijo que van a trabajar conforme le corresponde a cada institución, a ella como presidenta, las fiscalías y los jueces.

Aunque, “tiene que haber documentos con base a nuestra legislación, si esas pruebas no están, la pregunta es: ¿Cuál es la motivación“, cuestionó.

Foto: @USAmbMex

Por lo pronto, los siguientes pasos los daría la FGR que investigará las acusaciones hechas por Estados Unidos y… tal vez esperar más noticias del presunto plan anticorrupción que el gobierno de Donald Trump estaría armando contra funcionarios de México, mientras la presidenta asegura que su gobierno no permitirá intervenciones, sin pruebas.