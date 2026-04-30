Lo que necesitas saber:

De contar con esas pruebas, conforme a la ley mexa, el gobierno estaría habilitado para responder como Estados Unidos pide.

“No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero venga a decidir el futuro del pueblo de México”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera del 30 de abril, después del breaking de las acusaciones que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó contra Rubén Rocha.

Ahí, en la mañanera, Sheinbaum señaló que tiene que haber pruebas “contundentes” contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros 9 personajes de la política y seguridad sinaloense.

Estados Unidos acusa a Rubén Rocha de narcotráfico
Foto: @rochamoya_

De contar con esas pruebas, conforme a la ley mexa, el gobierno estaría habilitado para responder como Estados Unidos pide —a grandes rasgos, eso fue lo que dijo Sheinbaum.

Sheinbaum sobre las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha

Durante sus declaraciones, Sheinbaum aprovechó parte de los documentos publicados para sustentar las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa.

"No vamos a proteger a nadie", dice Sheinbaum pero pide pruebas contundentes en el caso de Rubén Rocha
Foto: Presidencia.

“No voy a juzgar, lo voy a poner para que ustedes tomen sus propias conclusiones”, indicó para luego medio reprochar que Estados Unidos se saltó —según la SRE— la confidencialidad pactada en tratados internacionales.

“No vamos a proteger a nadie”

También dijo que van a trabajar conforme le corresponde a cada institución, a ella como presidenta, las fiscalías y los jueces.

Aunque, “tiene que haber documentos con base a nuestra legislación, si esas pruebas no están, la pregunta es: ¿Cuál es la motivación“, cuestionó.

Quiénes son los 9 acusados de narcotráfico por Estados Unidos, además de Rubén Rocha
Foto: @USAmbMex

Por lo pronto, los siguientes pasos los daría la FGR que investigará las acusaciones hechas por Estados Unidos y… tal vez esperar más noticias del presunto plan anticorrupción que el gobierno de Donald Trump estaría armando contra funcionarios de México, mientras la presidenta asegura que su gobierno no permitirá intervenciones, sin pruebas.

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Hola, soy Lucy Sanabria. Desde 2018 redacto y reporteo para Sopitas.com, con especial entusiasmo en temas de derechos humanos y LGBT+. En 2021 fui parte de la generación de la beca de Periodismo Incluyente...

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