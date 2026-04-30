Lo que necesitas saber: Michael James Jackson, más conocido como Mike Jackson es el nuevo entrenador del Burnley.

Michael Jackson será el nuevo entrenador del Burnley. Y no se trata de ninguna broma, es más bien una graciosa y musical coincidencia. El entrenador de origen inglés tiene casi el mismo nombre que el ‘Rey del Pop‘, aunque lo suyo no es la cantada, es la cancha.

Su nombre completo es Michael James Jackson, más conocido como Mike Jackson, para evitar ser confundido con el cantante estadounidense. Aunque algunos aficionados ya imaginan que sus entrenamientos con el Burnley serán algo así:

¿Y cómo van a celebrar los goles? Pues así mero:

Captura de pantalla @DanielJdanyes vía X

Michael Jackson será entrenador interino del Burnley

Pongámonos serios (por un momento). La directiva del Burnley anunció que Scott Parker dejó de ser su entrenador, pocos días después de confirmarse su descenso de la Premier League, por lo que ya no había mucho que hacer por el equipo y buscarán un nuevo entrenador.

Pero mientras eso sucede, Michel Jackson (Mike) fue el elegido para tomar el mando del equipo en los cuatro partidos que le restan en la Premier.

“Mike Jackson, con el apoyo del cuerpo técnico actual, se hará cargo del equipo de forma interina para los cuatro partidos restantes del Burnley en la Premier League, empezando por el encuentro del viernes como visitante contra el Leeds United”. Se lee en el comunicado del Burnley.

Aunque Scott fue quien llevó al Burnley a la Premier, no pudo mantenerse ahí y la directiva prefirió iniciar un nuevo proceso.

Captura de pantalla

Partidos restantes del Burnley en la Premier League

Ahora, Michael Jackson será el encargado de cerrar la temporada del Burnley en la Premier League. Debutará contra el Leeds en la jornada 35 el 1 de mayo. Después tendrá que jugar contra el Aston Villa, Arsenal y por último, contra los Wolves en la jornada 38.

Leeds vs Burnley, 1 de mayo, J35

Burnley vs Aston Villa, 10 de mayo, J36

Arsenal vs Burnley, 18 de mayo, J37

Burnley vs Wolves, 24 de mayo, J38

Ya veremos si Michael puede hacer bailar a su equipo como lo hacía su tocayo en los conciertos.