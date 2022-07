Entrevista con Kenti Robles: "Sé que México va a ganar un Mundial"

Kenti Robles es la capitana de la Selección Mexicana, pero también uno de sus principales estandartes ante el resto del mundo. Se formó en el futbol español desde muy pequeña, es un pilar en el proyecto del Real Madrid Femenino y encabeza al Tri en el camino rumbo al Mundial de Australia y Nueva Zelanda en 2023.

Para llegar a ese torneo, México tendrá que superar el Premundial de la Concacaf que se realizará en Monterrey. Los objetivos están más que claros y a pesar de que el conjunto nacional irá paso a paso para conseguir también el boleto a los Olímpicos de París 2024, Kenti Robles lo tiene claro: México será campeón del mundo.

Getty Images

El crecimiento del Tri Femenil de la mano de Mónica Vergara

El sueño de Kenti Robles lo comparten millones de mexicanos. La ilusión de ver al Tri consiguiendo la máxima gloria internacional supone un camino largo, pero no imposible y el proyecto actual demuestra que el trabajo genera frutos importantes.

Sin embargo, la capitana no pone fecha límite. Además de confesar que ya pasó el primer curso para obtener el título de directora técnica, no descarta que México llegue a ganar un Mundial con ella fuera de las canchas.

“Yo creo que lo más bonito que me podría pasar es ganar un Mundial con selección. Y sé que va a pasar, no sé si yo como jugadora, si me va a tocar verlo como aficionada, si me va a tocar estar en otro momento de mi vida, pero sé que México va a ganar en algún momento un Mundial. Soy una fiera creyente de que va a suceder“, compartió Kenti Robles en entrevista para Sopitas.com.

Y hablando precisamente de procesos, Robles vio a una de sus excompañeras convertirse en DT. Mónica Vergara pasó de compartir vestidor, a dirigir a la generación que comanda la lateral por derecha y si hay un punto a su favor para crecer aun más, es que las mismas futbolistas creen en su filosofía.

“Moni jugadora a mí me encantaba. Te puedo decir que como entrenadora es mucho más grande. Tiene lo más importante que puede tener un entrenador: que la gente crea en el mensaje. Además de estar rodeada de un cuerpo técnico que sabe muchísimo de futbol. Moni te hace creer que todo es posible y eso es lo más importante“.

Las futbolistas como referentes de las nuevas generaciones

El crecimiento del futbol femenil ha permitido que los aficionados a este deporte se acerquen a las que hoy ya son figuras e ídolas. La imagen de Kenti Robles, Stephany Mayor o Alicia Cervantes es el modelo a seguir de las nuevas generaciones y también el ejemplo de los que crecimos sin poder ver los partido por falta de torneos o difusión.

Por supuesto, las jugadoras son conscientes de ello. Kenti Robles tiene muchos detalles de agradecimiento con la afición y siempre ha dicho que su principal ídola es su madre; no obstante, sabe que niñas y niños están pendientes de lo que hace dentro de la cancha y no se permite olvidar su origen.

“Hace poco me preguntaban si ahora somos el referente de las niñas y decía que no solo de las niñas. Somos el referente de los niños también. A mí me encanta y creo que el futbol femenino tiene un aliciente que el masculino no: la cercanía que tenemos hacia los aficionados. Al final creo que no podemos olvidar de donde venimos“.

Kenti me regaló su chamarra del Real Madrid ??, gracias @kentirobles me hiciste la mexicana y madridista más feliz ??? ¡Viva México! Y ¡Hala Madrid! ???️ pic.twitter.com/a1AlI4Mgcw — Elsa Morán (@elsamoraan) June 26, 2022

La respuesta de la gente es indescriptible. Ya sea en Ciudad de México, Toluca, Monterrey u otras ciudades, el Tri es recibido con muestras de cariño que Kenti Robles acepta no haber imaginado hace tiempo.

“Simplemente jugaba porque amaba y amo este deporte. Creo que no seré consciente de todo lo que he vivido y estoy viviendo cada día hasta el día que lo deje y diga: “He logrado esto. He estado aquí, allá”. Estoy muy agradecida con mi familia por apoyarme“, agregó la defensora.

Getty Images

¿Kenti Robles jugará en la Liga MX Femenil?

Por el momento y a nivel de clubes, futuro de Kenti Robles está muy claro. La mexicana renovó hasta 2024 con Real Madrid, que lleva dos temporadas en la Primera Iberdrola. Estamos hablando de la anotadora del primer gol del club en Champions League… pero eso no quiere decir que no piense en volver a casa.

La Liga MX Femenil tiene cada vez más reflectores a nivel internacional, por lo que se están concretando fichajes de la talla de Jennifer Hermoso y Charlyn Corral con Pachuca. Pensar en Kenti no es una idea descabellada, pues ella misma aceptó que es una idea que es algo que tiene contemplado desde hace tiempo.

“Sí, ¿por qué no? Todavía me quedan dos años de contrato con el Real Madrid. Siempre he dicho que en un futuro quiero acabar mi carrera en México“, dijo para finalizar nuestra conversación. Y si de algo salimos convencidos, es que el Tri peleará por todo en los próximos años.

