Los 3 equipos de la Premier League que buscarían fichar a Edson Álvarez

El rendimiento de Edson Álvarez con el Ajax no deja de sorprender y ya llama la atención en ligas diferentes a la Eredivisie. En Europa ya se rumora que el mediocampista mexicano podría salir pronto de los Países Bajos y los rumores indican que hay más de un club de la Premier League interesado en contratarlo.

Es cierto que el ‘Machín’ renovó contrato hace poco hasta 2025; sin embargo, el nivel que ha mostrado durante los últimos meses podría provocar su salida.

Chelsea, uno de los interesados en fichar a Edson Álvarez

Dos goles y una asistencia en los últimos 22 partidos en diferentes competencias son una pequeña prueba de las capacidades de Edson Álvarez. Football Insider destaca este par de aspectos al informar sobre una posible negociación con los equipos ingleses y también destaca la versatilidad del mexicano.

“El mediocampista defensivo de 24 años, que también puede jugar como defensa central, se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del gigante holandés desde que llegó procedente del América en 2019“, publica el reportero Wayne Veysey. Asimismo, detalla cuáles son los clubes interesados, entre los que se encuentra el vigente campeón de la Champions League.

“Una fuente de reclutamiento le dijo a Football Insider que Chelsea, Leicester y Crystal Palace han estado haciendo visorias regularmente sobre Álvarez esta temporada. En el Ajax quieren mantenerlo, pero saben que enfrentarán una batalla por el interés que creció sobre él; están preparados para las ofertas de la Premier League“, explica el sitio web.

Football Insider también explica el motivo por el que estos tres equipos buscarían a Edson Álvarez: El Chelsea podría sufrir bajas sensibles si no renueva los contratos deAndreas Christiansen, Antonio Rudiger y Cesar Azpilicueta. Por su parte, Crystal Palace necesitaría un reemplazo para Conor Gallagher, quien está cedido precisamente de los Blues.

En el Leicester la necesidad no es tan grande porque hace poco contrataron a Boubakary Soumaré; no obstante, los resultados de los últimos meses no son los esperados. Así que mientras son peras o son manzanas, Edson Álvarez estaría ante una oportunidad de oro muy pronto. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál sería el mejor destino para el mexicano?