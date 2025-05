Lo que necesitas saber: Erik ten Hag ya sabe lo que es jugar en el futbol alemán. Entre el 2013 y hasta el 2015 estuvo al frente del Bayern Munich II.

Erik ten Hag es el nuevo entrenador del Bayern Leverkusen. El neerlandés firmó un contrato hasta la temporada 2027 y no tendrá una tarea fácil. Xabi Alonso, dejó la vara muy alta en el equipo y los aficionados con sus tres títulos conseguidos en casi dos años y medio.

Por lo que Ten Hag, ex técnico del Manchester United en la Premier League, deberá seguir ese camino, no más ‘Neverkusen’.

Erik ten Hag / @bayer04_es

Erik ten Hag, nuevo entrenador del Leverkusen

Xabi Alonso dejó el Bayer Leverkusen para dirigir a su querido Real Madrid tras la salida de Carlo Ancelotti, quién tomará el mando de la Selección de Brasil. Ese par de movimientos dejó libre el puesto de entrenador con las ‘aspirinas’.

Y Erik ten Hag fue el elegido para hacerse cargo del club. Sus seis campeonatos con el Ajax, incluidas tres Ligas, lograron convencer a la directiva por encima de los otros candidatos. Si bien, con el Manchester United conquistó dos copas, no pudo brillar como se esperaba, hasta hubo algunos problemas en el vestidor con varios jugadores.

“Me alegro muchísimo de estar aquí. El Bayer 04 siempre ha sido innovador y ha dado el paso para ganar títulos. Quiero ganar, inspirar a la gente con un fútbol dominante y atractivo. Quiero crear algo junto con los aficionados”. Erik ten Hag en conferencia de prensa.

Fotografía @bayer04fussball

Ten Hag reconoce la obra maestra de Xabi Alonso

Erik ten Hag sabe que el trabajo de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen marcó un antes y un después en la historia del club. Bajo su mando conquistaron su primera Bundesliga, una Copa y una Supercopa de Alemania.

Llevó a la cima de Alemania a un equipo que no estaba acostumbrado a ganar y no solo eso, logró mantener esa racha ganadora, algo que no cualquier entrenador puede lograr.

“Lo que Xabi creó aquí fue una obra maestra absoluta. Los cimientos, las estructuras, los métodos, los empleados siguen siendo los mismos. Es un esfuerzo conjunto para crear una cultura ganadora que sirva de base. Es normal que el equipo cambie en este negocio cuando has tenido tanto éxito. Estoy seguro de que formaremos una nueva plantilla a partir de la cual queremos construir un buen equipo. Es un proceso fantástico que me hace mucha ilusión“

Campeonatos de Xabi Alonso con el Leverkusen:

1 Campeón de la Bundesliga

1 Copa de Alemania

1 Supercopa de Alemania

La afición del Leverkusen ama a Xabi Alonso – Foto: X (@bayer04fussball)

Eso si, Erik ya sabe lo que es jugar en el futbol alemán. Entre el 2013 y hasta el 2015 estuvo al frente del Bayern Munich II, en ese tiempo se coronó campeón de la Liga Regional Bavaria.

Veremos si Ten Hag logra seguir los pasos de Xabi y conquistar más títulos en la Bundesliga o tendrá una gestión similar a la que tuvo en Manchester, sin tanta gloria y con más problemas que resultados.