¿Cómo le ha ido a las mexicanas repatriadas por la Liga MX Femenil en el Apertura 2021?

El Apertura 2021 de la Liga MX Femenil llegó a la mitad de la Fase Regular y más allá de lo que pasa en lo colectivo, hay jugadoras a seguir porque son repatriadas por clubes como Pachuca, América y Tigres. Luego de su paso por Europa, estas futbolistas regresaron o vinieron a México por primera vez; algunas ya tienen un lugar ganado y otras siguen en busca de ello.

Charlyn Corral

El fichaje bomba del torneo -y de la historia de la Liga MX Femenil– tuvo un inicio complicado, pero las cosas mejoran poco a poco. Los primeros minutos de Charlyn Corral en México representaron una ligera ausencia de gol, con el cual se encontró en la Fecha 7.

La ex futbolista del Atlético de Madrid tuvo actividad en las primeras 4 jornadas, luego tuvo algunas molestias y regresó vs Puebla para hacerse presente en el marcador. Después, contra Rayadas y Tigres, no ha podido volver a anotar.

Kiana Palacios

Originaria de California, llegó al América procedente de la Real Sociedad de España. Prácticamente de inmediato, se convirtió en una de las jugadoras de confianza para el DT Craig Harrington. Su debut en la Liga MX Femenil llegó en el primer partido de las azulcremas en el torneo: 18 de julio ante Santos y en el Estadio Azteca.

El partido fue inolvidable para Palacios, ya que también se estrenó como goleadora de las Águilas. De ahí en adelante mantuvo la titularidad hasta la Jornada 5 contra Pachuca. Desafortunadamente ese encuentro representó un esguince de segundo grado que la tiene alejada de las canchas por algunas semanas.

El mismo problema la dejó fuera de la convocatoria de Selección Mexicana para enfrentar a Colombia. Antes de la lesión, su cuota de anotaciones subió a dos, con el tanto que marcó vs Puebla y suma 410 minutos disputados.

Cecilia Santiago

Hoy portera de Tigres Femenil, tuvo una etapa con el América y luego en el PSV de Países Bajos. Ahora está de regreso como parte de las repatriadas en la Liga MX Femenil, aunque no como titular indiscutible.

Si bien es cierto que Ceci Santiago es garantía bajo los tres palos, la competencia en el plantel bicampeón es fuerte, con Ofelia Solís y Vania Villalobos. Aun así, la seleccionada nacional registra actividad en 5 de los 9 partidos disputados por el momento y un solo un gol en contra.

Amanda Pérez

América armó un plantel poderoso, con una segunda jugadora que va a la lista de repatriadas por la Liga MX Femenil. Amanda Pérez ya tenía un antecedente indirecto con el club, pues su hermana Verónica recién salió para reforzar al Atlas.

Mientras tanto, la mediocampista se encontraba en Portugal con el Sporting Clube. Nacida en California, ha tenido participación de la Jornada 4 en adelante; poco a poco se afianza al XI de Craig Harrington e incluso a la titularidad.

Las repatriadas con menos minutos en la Liga MX Femenil

Estefanía Fuentes y Paulina Solís se sumaron al plantel de las Tuzas con el torneo ya empezado. Fuentes también formó parte del América hace unos torneos y posteriormente emigró a Italia, donde no tuvo la actividad esperada. Por ahora solo ha disputado 28 minutos en la Liga Femenil.

Por su parte, Solís militó antes en Tigres y salió al Damaiense de Portugal para luego volver a México con el Pachuca. Poco a poco se afianza a la titularidad con el DT Javier Correa, pues así jugó los últimos 3 partidos del Apertura 2021.