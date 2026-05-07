Ni el Papa se salva: banco en EU le colgó a León XIV porque no creyeron que era él

Lo que necesitas saber: El Papa León XIV quiso cambiar sus datos bancarios, pero la señorita no le creyó y decidió colgar.

Resulta y resalta que se dio a conocer una anécdota curiosa que le sucedió al Papa León, pues marcó a un banco de EU para hacer el cambio de sus datos, —porque ahora vive en el Vaticano— y la señorita del call center le colgó porque no le creyó.

Y es que imagínate que andas trabajando un día normal y por el otro lado de la línea telefónica te dicen: “Sí bueno, habla el Papa León”, dificilmente lo vas a creer, porque la verdad hay una poca probabilidad de que eso te suceda un día en la chamba.

Foto: Fcaebook | Papa León XIV

“Aja, sí y yo soy San Pedro”

Todo esto se reveló en medio de una reunión que se dio en Naperville, perteneciente al estado de Illinois. Quien fue el encargado de contar esta historia fue Tom McCarthy, super amiguísimo íntimo del sumo pontíficie.

Contó para varias personas que León XIV quiso cambiar los datos registrados en la identidad bancaria luego de que tuvo que irse a vivir lejos de su país de origen porque había sido elegido como el sucesor del Papa Francisco.

Esto sonaba ser un trámite super sencillo, pero fue tomando otra forma. Durante la llamada, Rovert Prevost —ahora Papa León XIV— respondió de manera correcta a todas las preguntas de seguridad que normalmente se hacen en estos casos.

Pero… la cosa se puso complicada cuando la empleada del call center le dijo que, para adelantar la actualización de datos, era necesario que se dirigiera personalmente a una sucursal.

A lo que respondió el Papa: “No puedo hacerlo”, y con tal de poder apresurar su actualización de datos, él le preguntó: “¿Importaría si le dijera que soy el Papa León?”, después de esto, la mujer colgó.

Quizá la mujer creyó que se trataba de alguna broma, pero para su sorpresa quien estaba del otro lado del teléfono era el mismísimo líder de la Iglesia católica y ahora, el Papa León sigue sin poder actualizar sus datos bancarios.