Lo que necesitas saber: En 16 partidos al frente del Manchester United, Michael Carrick consiguió 11 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas.

El Manchester United extendió el contrato de Michael Carrick hasta el 2028. La directiva le dio dos años más después del gran cierre de temporada que tuvo con el equipo. No solo terminaron en el tercer lugar de la tabla general, también firmaron su regreso a la siguiente edición de la Champions League.

Carrick regresó a los ‘Red Devils’ en enero del 2026 después de la salida de Ruben Amorim. En aquel entonces no estaba claro si podría levantar al equipo, pero después de un par de partidos llegaron los goles, las victorias, los puntos y la merecida renovación.

Fotografía @ManUtd vía X

Michael Carrick se queda en el Manchester United

En 16 partidos y falta de la última jornada de la Premier League, Michael Carrick consiguió 11 victorias, 3 empates y apenas 2 derrotas con el Manchester United, resultados con los que sumó 68 puntotes. Lejos de la pelea por el título, pero con los puntos suficientes para volver a la Champions League.

“Carrick regresó al United como entrenador en enero y fue galardonado con el premio al Entrenador del Mes de la Premier League tras las victorias contra el Manchester City y el Arsenal en sus dos primeros partidos al mando. Ha logrado la clasificación para la Champions League de la próxima temporada con 11 victorias en 16 partidos, acumulando la mayor cantidad de puntos en la Premier League desde su llegada”. Se lee en el comunicado del equipo.

16 partidos: 11 victorias 3 empates 2 derrotas



Fotografía Fotografía @ManUtd vía X

Esta es la segunda etapa de Carrick en el Manchester United. Tal vez no lo recuerden, pero por allá del 2021, fue entrenador interino durante tres partidos antes de la llegada de Ralf Rangnick. En aquel entonces consiguió un saldo de 2 victorias y 1 empate.

Veremos si Carrick puede mantener ese buen paso en la siguiente temporada cuando tenga que dirigir al Manchester United en Premier y Champions League.