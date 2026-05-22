Lo que necesitas saber: Thomas Tuchel confesó que mantuvo una conversación privada con Harry Maguire para informarle que quedaría fuera de la convocatoria final de Inglaterra para el Mundial 2026.

Thomas Tuchel sigue sacudiendo a Inglaterra. No solo dejó fuera de la convocatoria final del Mundial 2026 a Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold y Harry Maguire, también aprovechó para responder a Maguire, quien se sorprendió por no ser incluido en la lista.

Según Tuchel, los jugadores excluidos de la convocatoria final estaban informados de la convocatoria mucho antes de que fuera publicada; el propio Thomas se encargó de hablar personalmente con cada uno de ellos.

Captura de pantalla

Thomas Tuchel responde a Harry Maguire

Un día antes de que saliera la lista oficial de Inglaterra para el Mundial 2026, Harry Maguire se adelantó y reveló que no fue convocado a la selección. Dijo que se sentía conmocionado y destrozado con la noticia.

“Estaba seguro de que podría haber jugado un papel importante este verano para mi país después de la temporada que he tenido. Me he quedado conmocionado y destrozado por la decisión“.

Sin embargo, Tuchel se mostró un poco sorprendido con la reacción de Maguire, sobre todo porque ambos habían mantenido una conversación privada sobre la decisión de dejarlo fuera.

En aquel entonces se le explicó que había decidido quedarse con los centrales que estuvieron presentes durante septiembre, octubre y noviembre.

“Me sorprendió un poco, pero respeto mucho su personalidad y su calidad. Ha tenido una temporada excepcional y entiendo su decepción. Aun así, me sorprendió un poco porque mantuvimos una conversación privada y él expresó sus sentimientos, cosa comprensible dada su temporada”.

Fotografía @England vía X

¿Por qué dejó fuera a Maguire y compañía? Bueno, su idea es formar un grupo unido, uno que entienda que el grupo es más importante que las individualidades.

“Han sido decisiones muy difíciles y conversaciones muy dolorosas. Si todo el mundo es elegible, se da por hecho que tenemos que dejar en casa a algunos jugadores extraordinarios”.

Solo el tiempo le dará la razón a Tuchel y su decisión de dejar fuera a varias figuras importantes de Inglaterra. Si pueden llegar a las instancias finales y aspirar a llevarse el Mundial su decisión habrá sido la correcta, pero en caso de irse eliminado en las primeras rondas, las criticas van a ser despiadadas.

“Los equipos ganan campeonatos, así de simple. Lo que vamos a intentar conseguir este verano solo se puede alcanzar desde la unidad. Desde el primer día, siempre hemos querido construir el mejor bloque posible, que no es necesariamente elegir los 26 jugadores más talentosos”