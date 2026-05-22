Lo que necesitas saber: El Manchester City es el único equipo en ganar cuatro veces consecutivas la Premier League.

Pep Guardiola se va del Manchester City después de 10 años y 20 títulos, incluida su primera Champions League. Se convirtió en el entrenador más exitoso en toda la historia del club; juntos conquistaron y dominaron el futbol inglés durante una década.

Pero además de todos los éxitos deportivos que tuvo el español, también recibió mucho apoyo del club en momentos personales, como la muerte de su madre durante la pandemia. No solo tuvieron muestras de apoyo con él, también con el resto de su familia.

Pep llegó en el 2016 al Manchester City, cuando el equipo estaba lejos de dominar la Premier League. Se va, en el 2026, diez años después de convertirlo en una verdadera aplanadora y ponerlo en el mapa como uno de los equipos a vencer.

Fotografía Fotografía @ManCity vía X

¿Por qué se va Pep Guardiola del Manchester City?

Pep Guardiola no tiene una razón especifica para dejar al Manchester City, simplemente siente que ya ha dado todo lo que podía y es momento de irse, de dejar que otra persona continúe con un proyecto nuevo. Aunque será difícil que alguien pueda replicar todo ese éxito.

“Y qué buenos momentos hemos vivido juntos. No me pregunten por qué me voy. No hay ninguna razón, pero en el fondo sé que es mi momento. Nada es eterno; si lo fuera, estaría aquí. Lo que sí será eterno será el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que siento por mi Manchester City”.

Llegó solo como un entrenador, pero se va como un aficionado más del Manchester City, ese equipo que no solo fue trabajo, también su casa durante muchos años.

Fotografía @ManCity vía X

El Manchester City ya comenzó a rendir homenaje a Pep y, anunció que la Tribuna Norte del Etihad Stadium será renombrada ‘The Pep Guardiola Stand’, como una muestra de cariño, respeto y agradecimiento.

“Hace mucho tiempo dije que el Manchester City debía contar con los mejores profesionales, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Durante diez años, Pep ha sido la personificación de esa ambición”. Declaró el Jeque Mansour.

Pep Guardiola está acostumbrado a ganar con los equipos que entrena, fue campeón con el Barcelona, dominó Alemania con el Bayern Múnich, pero lo que hizo con el Manchester City es simplemente extraordinario.

Seguramente las ofertas comenzarán a lloverle y pronto lo veremos asumir el mando de un nuevo equipo o tal vez dará el salto a dirigir selecciones.

Los 20 títulos de Pep Guardiola con el Manchester City

Noel Gallagher, sí, el mismo de Oasis, le dijo a Pep Guardiola que hace unos años el equipo no era capaz de ganar ni cuatro partidos consecutivos, pero después de su llegada pasó a convertirse en el primer equipo en la Premier League en ganar cuatro ligas consecutivas.

“Hay una frase que me viene a la memoria, cuando estaba hablando con Noel Gallagher un día, hace dos años. Dijo que éramos un equipo que no era capaz de ganar cuatro partidos seguidos; ahora vamos por cuatro Premier Leagues seguidas. Dije: “Wow, ¡esa es una buena frase!”

Acá están esos 20 títulos, entre la Champions, las 4 Premiers consecutivas, el Mundial de Clubes y todos los demás.

1 Champions League

6 Premier League

1 Supercopa de Europa

1 Mundial de Clubes

3 FA Cup

5 Carabao Cup

3 Supercopas de Inglaterra

Antes de irse Pep Guardiola mandó un mensaje a la afición y a la ciudad: “Así que, ahora que mi tiempo llega a su fin, sean felices. Oasis ha vuelto”.